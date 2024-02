【得獎名單】天后泰勒絲四度抱最大獎「年度專輯」破紀錄　電影《芭比》主題曲奪年度歌曲獎

第 66 屆葛萊美獎頒獎典禮(Grammy Awards)今(5)日落幕, 天后泰勒絲(Taylor Swift)破紀錄,四度拿下最大獎「年度專輯」 成為史上獲得該獎次數最多的歌手。

泰勒絲拿下同時驚喜宣布將在4 月 19日推出全新專輯《The Tortured Poets Department》,成為典禮一大亮點;怪奇比莉( Billie Eilish)也以為電影 《芭比》(Barbie )打造的歌曲〈What Was I Made For?〉拿下「年度歌曲」和「最佳影視媒體作品歌曲」。

泰勒絲當晚帶著專輯製作人 Jack Antonoff 以及也有參與《午夜》一曲的「絕色女伶」拉娜德芮(Lana Del Rey)二度上台,領回壓軸大獎「年度專輯」, 面對創下全新大會紀錄,她表示這是她人生中最美好的時刻。

童星出身的麥莉希拉(Miley Cyrus)以單曲〈Flowers〉拿下年度製作,出道20年首次抱回葛萊美獎,她笑說她可以錯過頒獎時刻,但不能錯過頒獎人瑪麗亞凱莉(Mariah Carey),她以一則小故事形容獲頒這座獎項帶給她的意義,有個小男孩很愛蝴蝶,於是他父母送他捕蝶網,但抓了半天空手而歸後,小男孩終於放棄躺在草原上,這時候有一隻蝴蝶飛過來停在他的鼻子上,麥莉說這張專輯就是那隻蝴蝶。

表演部分,怪奇比莉在本屆典禮中帶來〈What Was I Made For?〉的現場演出,哥哥菲尼亞斯(FINNEAS) 在側以鋼琴伴奏,簡單樂器配置更凸顯比莉絲絲入扣的唱功;「霸王級新人」奧莉維亞(Olivia Rodrigo)以一席紅色深 V 性感長裙搭配紅唇登台,獻唱告示牌冠軍主打〈vampire〉, 呼應歌曲吸血鬼主題。

天團 U2 合唱團近期在拉斯維加斯的新開的球型場館 Sphere 駐場演出造成熱烈話題,今天他們也從同一地方連線表演最新單曲〈 Atomic City〉,一開始從外部拍攝,整個球體變成螢幕呈現 U2 的演出,照亮整個賭城;隨後轉場至球體內部, 超巨大沈浸式弧形螢幕畫面不斷切換, 其中一段更是呈現出蝴蝶漫天飛舞的畫面, 帶來視覺與聽覺的震撼饗宴。

重點得獎名單

年度製作 Record of the Year

麥莉〈Flowers〉

年度專輯 Album of the Year

泰勒絲《午夜》

年度歌曲 Song of the Year

怪奇比莉〈What Was I Made For?〉

最佳新人 Best New Artist

Victoria Monét

最佳流行演出 Best Pop Solo Performance

麥莉〈Flowers〉

最佳流行舞曲錄音 Best Pop Dance Recording

凱莉米洛〈Padam Padam〉

最佳流行重唱/團體演出 Best Pop Duo / Group Performance

SZA ft. Phoebe Bridgers 〈Ghost In The Machine〉

完整得獎名單