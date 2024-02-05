Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

【得獎名單】天后泰勒絲四度抱最大獎「年度專輯」破紀錄　電影《芭比》主題曲奪年度歌曲獎

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/05 17:02
泰勒絲（Taylor Swift）四度拿下Grammy最大獎「年度專輯」。(圖擷取自Taylor Swift Instagram)

泰勒絲（Taylor Swift）四度拿下Grammy最大獎「年度專輯」。(圖擷取自Taylor Swift Instagram)

第 66 屆葛萊美獎頒獎典禮（Grammy Awards）今（5）日落幕，天后泰勒絲（Taylor Swift）破紀錄，四度拿下最大獎「年度專輯」成為史上獲得該獎次數最多的歌手。

泰勒絲拿下同時驚喜宣布將在4 月 19日推出全新專輯《The Tortured Poets Department》，成為典禮一大亮點；怪奇比莉（Billie Eilish）也以為電影 《芭比》（Barbie ）打造的歌曲〈What Was I Made For?〉拿下「年度歌曲」和「最佳影視媒體作品歌曲」。

泰勒絲當晚帶著專輯製作人 Jack Antonoff 以及也有參與《午夜》一曲的「絕色女伶」拉娜德芮（Lana Del Rey）二度上台，領回壓軸大獎「年度專輯」，面對創下全新大會紀錄，她表示這是她人生中最美好的時刻。

童星出身的麥莉希拉（Miley Cyrus）以單曲〈Flowers〉拿下年度製作，出道20年首次抱回葛萊美獎，她笑說她可以錯過頒獎時刻，但不能錯過頒獎人瑪麗亞凱莉（Mariah Carey），她以一則小故事形容獲頒這座獎項帶給她的意義，有個小男孩很愛蝴蝶，於是他父母送他捕蝶網，但抓了半天空手而歸後，小男孩終於放棄躺在草原上，這時候有一隻蝴蝶飛過來停在他的鼻子上，麥莉說這張專輯就是那隻蝴蝶。

表演部分，怪奇比莉在本屆典禮中帶來〈What Was I Made For?〉的現場演出，哥哥菲尼亞斯（FINNEAS）在側以鋼琴伴奏，簡單樂器配置更凸顯比莉絲絲入扣的唱功；「霸王級新人」奧莉維亞（Olivia Rodrigo）以一席紅色深 V 性感長裙搭配紅唇登台，獻唱告示牌冠軍主打〈vampire〉，呼應歌曲吸血鬼主題。

天團 U2 合唱團近期在拉斯維加斯的新開的球型場館 Sphere 駐場演出造成熱烈話題，今天他們也從同一地方連線表演最新單曲〈Atomic City〉，一開始從外部拍攝，整個球體變成螢幕呈現 U2 的演出，照亮整個賭城；隨後轉場至球體內部，超巨大沈浸式弧形螢幕畫面不斷切換，其中一段更是呈現出蝴蝶漫天飛舞的畫面，帶來視覺與聽覺的震撼饗宴。

重點得獎名單

年度製作 Record of the Year
麥莉〈Flowers〉

年度專輯 Album of the Year
泰勒絲《午夜》

年度歌曲 Song of the Year
怪奇比莉〈What Was I Made For?〉

最佳新人 Best New Artist
Victoria Monét

最佳流行演出 Best Pop Solo Performance
麥莉〈Flowers〉

最佳流行舞曲錄音 Best Pop Dance Recording
凱莉米洛〈Padam Padam〉

最佳流行重唱／團體演出 Best Pop Duo / Group Performance
SZA ft. Phoebe Bridgers 〈Ghost In The Machine〉

完整得獎名單
葛萊美獎
西洋歌曲
西洋流行音樂
頒獎典禮
泰勒絲
怪奇比莉
娛樂
電影
主題曲

相關新聞

泰勒絲左右美國大選？民主黨拉攏盼表態、共和黨放話「聖戰」
泰勒絲左右美國大選？民主黨拉攏盼表態、共和黨放話「聖戰」
2024/02/04 18:00
過年電影片單！18禁的卡通片一解鬼太郎生世之謎　大獎搜刮機《可憐的東西》台灣小年夜上映
過年電影片單！18禁的卡通片一解鬼太郎生世之謎　大獎搜刮機《可憐的東西》台灣小年夜上映
2024/02/02 16:51
辣妹駕到！漫威超級英雄電影《蜘蛛夫人》免費貼圖限時下載　格雷女「別惹我」這幾款好實用
辣妹駕到！漫威超級英雄電影《蜘蛛夫人》免費貼圖限時下載　格雷女「別惹我」這幾款好實用
2024/02/02 10:37
英倫情歌天王紅髮艾德台灣演唱會！開場嘉賓網喊太猛敲碗專場　高雄簽唱會時間地點曝光
英倫情歌天王紅髮艾德台灣演唱會！開場嘉賓網喊太猛敲碗專場　高雄簽唱會時間地點曝光
2024/01/30 17:05
首度挑戰這角色！香港天王郭富城超犧牲扮醜演出笑歪眾人　動作喜劇台灣賀歲上映
首度挑戰這角色！香港天王郭富城超犧牲扮醜演出笑歪眾人　動作喜劇台灣賀歲上映
2024/01/30 11:07

更新時間 : 2024-02-05 17:31 GMT+08:00

最受歡迎

韓劇「殺人者的購物中心」第5、6集重點整理　進灣的死亡真相終於揭曉
韓劇「殺人者的購物中心」第5、6集重點整理　進灣的死亡真相終於揭曉
英倫情歌天王紅髮艾德台灣演唱會！開場嘉賓網喊太猛敲碗專場　高雄簽唱會時間地點曝光
英倫情歌天王紅髮艾德台灣演唱會！開場嘉賓網喊太猛敲碗專場　高雄簽唱會時間地點曝光
〈時評〉 台灣生技股健喬、晟德轉投資豐 、風險分散
〈時評〉 台灣生技股健喬、晟德轉投資豐 、風險分散
Netflix再抓寄生蟲！手機、平板都無法看？「這兩種」方式可解
Netflix再抓寄生蟲！手機、平板都無法看？「這兩種」方式可解
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
【更新】第11屆立法院龍頭選舉 韓國瑜江啟臣均在第二輪 順利當選正副院長
【更新】第11屆立法院龍頭選舉 韓國瑜江啟臣均在第二輪 順利當選正副院長
赴日本注意！東京5日起恐降「警報級大雪」　JR列車可能嚴重誤點
赴日本注意！東京5日起恐降「警報級大雪」　JR列車可能嚴重誤點
紅髮艾德帶著卡倫史考特來啦！飛抵高雄超寵粉　自拍、聊天樣樣來
紅髮艾德帶著卡倫史考特來啦！飛抵高雄超寵粉　自拍、聊天樣樣來