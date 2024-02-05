【得獎名單】天后泰勒絲四度抱最大獎「年度專輯」破紀錄　電影《芭比》主題曲奪年度歌曲獎

第 66 屆葛萊美獎頒獎典禮（Grammy Awards）今（5）日落幕，
泰勒絲拿下同時驚喜宣布將在4 月 19日推出全新專輯《The Tortured Poets Department》，成為典禮一大亮點；怪奇比莉（
泰勒絲當晚帶著專輯製作人 Jack Antonoff 以及也有參與《午夜》一曲的「絕色女伶」拉娜德芮（Lana Del Rey）二度上台，領回壓軸大獎「年度專輯」，
童星出身的麥莉希拉（Miley Cyrus）以單曲〈Flowers〉拿下年度製作，出道20年首次抱回葛萊美獎，她笑說她可以錯過頒獎時刻，但不能錯過頒獎人瑪麗亞凱莉（Mariah Carey），她以一則小故事形容獲頒這座獎項帶給她的意義，有個小男孩很愛蝴蝶，於是他父母送他捕蝶網，但抓了半天空手而歸後，小男孩終於放棄躺在草原上，這時候有一隻蝴蝶飛過來停在他的鼻子上，麥莉說這張專輯就是那隻蝴蝶。
表演部分，怪奇比莉在本屆典禮中帶來〈What Was I Made For?〉的現場演出，哥哥菲尼亞斯（FINNEAS）
天團 U2 合唱團近期在拉斯維加斯的新開的球型場館 Sphere 駐場演出造成熱烈話題，今天他們也從同一地方連線表演最新單曲〈
重點得獎名單
年度製作 Record of the Year
麥莉〈Flowers〉
年度專輯 Album of the Year
泰勒絲《午夜》
年度歌曲 Song of the Year
怪奇比莉〈What Was I Made For?〉
最佳新人 Best New Artist
Victoria Monét
最佳流行演出 Best Pop Solo Performance
麥莉〈Flowers〉
最佳流行舞曲錄音 Best Pop Dance Recording
凱莉米洛〈Padam Padam〉
最佳流行重唱／團體演出 Best Pop Duo / Group Performance
SZA ft. Phoebe Bridgers 〈Ghost In The Machine〉