屬龍看過來！春節期間至天文、科教館及兒童新樂園可享專屬優惠

春節假期將至，台灣科學藝術園區推出龍年活動，屬龍者至科教館、天文館、兒童新樂園更可享專屬優惠，

台灣科學教育館今（5）日表示，台灣科教館、台北天文科學館、兒童新樂園、美崙科學公園組成台北科學藝術園區，因應春節連假，將推出不同的限定活動。

凡是生肖屬龍者，2月10日起（初一）春節連假期間，憑相關證件即可享3館優惠，科教館常設展可享優惠新台幣70元，天文館展示場初1至初5（2月10日至14日）可免費入場，兒童新樂園則是初1至初3可免費入園（遊樂設施正常收費）。

除此之外，3館也各推出不同活動。科教館也推出金龍年特別活動，持當日任一入館憑證，即可獲得「行運一條龍」闖關酷卡，到展場找到「祥龍九式」並解開問題，就可獲得龍年小禮，還參加每日限定的龍年主題活動。

天文館宇宙劇場則推出科學動畫片「與星星共舞」，每日上午9點開放300人免費入場，憑當日劇場或宇宙探險票根，還能參加「尋找天龍珠」闖關抽獎遊戲、「跟著噴火龍上天空」彩繪等特別活動。

即日起至2月29日期間，至天文館中庭與「龍來天文館」造景龍等拍照打卡，可免費領取「奧爾奇的太空冒險」圖卡。

兒童新樂園除初1至初3屬龍者可免費入園，即日起至2月13日，每日營運至晚上8點，購買2日一日樂FUN券，限量贈送春節禮袋一份，加碼星光樂FUN券優惠價120元，每日下午4點起販售。