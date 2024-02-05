買臘腸要當心！消基會調查結果曝：1件鈉超標和未標示豬肉產地、5件脂肪超標120％

臘腸是農曆春節必備的桌上佳餚或伴手禮，繼香港消委會調查發現市售30款臘腸樣品均為高鈉後，我國消基會於去（2023）年12月間，於雙北地區的傳統市場、連鎖大賣場、肉製品專賣店、食品行、餐廳及網路平臺等購買20件樣品（含包裝食品15件、散裝5件），結果發現各有1件鈉含量超標和未標示豬肉產地、5件飽和脂肪含量超過標示值120％。至於亞硝酸鹽含量，20件樣品均未檢出。

消基會表示，有鑑於農曆年節將至，許多消費者會採購臘腸過節食用，考量臘腸多以豬肉為原料，再以糖、鹽醃製，其中的飽和脂肪、鈉含量若過高，將不利於三高（高血壓、高血糖及高血脂）患者，故本次進行市售臘腸的飽和脂肪、鈉及亞硝酸鹽含量調查測試，並將結果提供消費者選購及食用時作為參考。

標示調查部分，消基會表示， 15件包裝樣品部分，1件「廣式臘腸」未標示重量、1件「（星沙齋）原味臘腸」未標示有效日期、1件「（新味興肉乾）廣式臘腸」未標示有效日期；5件散裝樣品中，有1件「（桂來標）港式腊腸」未標示豬肉原產地。

營養標示調查方面，20件樣品中，5件散裝不須營養標示，無飽和脂肪含量資訊，其餘15件為包裝樣品，標示的飽和脂肪含量為每百公克介於8至17.5公克，經測試後20件樣品每百公克飽和脂肪含量介於11.61至15.59公克，其中「（三源行）廣式臘腸」、「（萬有全）玫瑰臘腸」、「（發財）發財臘腸」、「（三點水）皇上皇原味臘腸」及「（誠實討海人）港式玫瑰臘腸」的飽和脂肪含量超過標示值120％；另有「（大連）廣式臘腸」及「（皇上皇）廣式臘腸」標示值符合規範，但超過115％，含量已經接近120％。

消基會解釋，若以臘腸每條約60公克，含量最高樣品計算飽和脂肪酸，食用1條臘腸約攝入9公克的飽和脂肪，占男性每日建議攝取量上限近三分之一，女性則占每日攝取量的二分之一。

鈉含量部分，其中5件散裝不須營養標示，無鈉含量資訊；15件包裝樣品中，標示的鈉含量為每百公克介於365至1,598毫克，經測試後20件樣品每百公克鈉含量介於848至1,415毫克，其中「（誠實討海人）港式玫瑰臘腸」鈉含量超過標示值120％。

據國健署資料顯示，控制鈉攝取量是預防高血壓的重要工作之一，而每日鈉總攝取量不要超過2,400毫克（即食鹽6公克），因此若以臘腸每條約60公克，含量最高的1,415毫克樣品計算，食用1條臘腸約攝入849毫克的鈉，已經是每日建議量的三分之一。

消基會提醒，購買食品時，注意包裝上鈉含量之標示，了解食用此食品的鈉攝取量，進而斟酌是否要購買，另外，本次飽和脂肪調查，部分樣品雖標示符合規範，但含量已經接近標示誤差上限120％，建議消費者食用時淺嚐即可。另外，選購肉類加工品時，應選擇商譽佳的商品，避免購買來路不明或過於鮮豔、色澤怪異不自然的商品，並注意包裝標示完整性。