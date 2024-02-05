【立法院不開議立委就沒上班？】 洪申翰細數非議期事務　斥黃國昌理解淺薄、刻意誤導

新國會上路，民眾黨立法院黨團總召黃國昌說提出於明（６）日提前開議引發爭議。民進黨立委洪申翰表示，非議期間，區域立委需進行選區工作，不分區立委往往比會期更忙碌，舉辦各項議題、法案座談與各界研擬問題解方，若只將開議日視為立委上班日，是對政治實務理解過於淺薄，或刻意誤導社會的認知。

洪申翰今日下午在臉書表態，開議日當然可以在朝野協商中好好討論，「只要合理就好。」但他認為黃國昌提出提前開議的主張，「只要對議事行政有一點點了解的人就知道，這主張擺明不合情理。」他質疑，難道立法委員在非開議期，就是沒在工作沒開工？

非議期立委在做啥？

洪申翰表示，區域委員只要一上任，在還沒開議的時間，通常會是深入到社區服務，了解選區大小議題的重要時間，這是政治工作的最基本功，「不用腳親自跑，就是隔層紗難接地氣。」尤其是中南部的選區來回更遠，更需要在會期安排上留時間給選區工作，他質疑，「還是，中南部的選區對民眾黨根本不重要？」

身為不分區立委的洪申翰指出，以自身為例，不分區立委非會期往往比會期更忙碌，因為議題取向的不分區，必須舉辦一大堆的議題、法案座談，需要跟民團或專業者一起腦力激盪，尋求沉痾問題的解方路徑，還有大大小小跟行政部門的協調會、現勘、公聽會，來去磨出議題與政策的實質進展。

至於新上任的立委，洪申翰提及，他們可能整個二月辦公室都還在裝修中，助理可能都還沒有位置坐、沒設備用，更不要說因為屆期不連續，要提的法案都還在修正重寫中。

洪申翰重批，只把「開議」視為立委有在工作的上班日，只有兩種可能，「一種是對政治實務的理解真的過於淺薄，第二種，就是想要刻意誤導社會對立委工作的認知」。

為何吵提早開議？

關於黃國昌「硬吵」提前開議的理由，洪申翰認為，「這又是先射箭再畫靶，他只是要把整個他以外的立法院，硬貼上一個怠惰的污名標籤，去形塑『整個立法院，只有他在認真工作』的形象。」

洪申翰也強調，黃國昌昨日所言「台灣百工百業，是哪個行業2月底才開工？」真的是讓人無法忍受的「扭曲與胡扯」。他痛批，黃國昌用一個明顯難做到也不合理的提案，來標榜自己的道德正當性，「但最後被發現，不只自己的夥伴做不到，連自己也做不到。」