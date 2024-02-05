澳籍華裔作家楊恆均涉間諜罪遭判「死緩」澳洲召見中國大使表不滿

2019 年被逮的澳洲籍華裔作家楊恆均，被控間諜罪關押多年，一度對外表示擔心死在獄中。今（5）日傳出他已遭中國判處死緩（死刑緩期執行），消息一出，澳洲官方「震驚」不已，召見中國駐澳大使傳達不滿。

今年 58 歲的楊恆均，有「民主小販」之稱，在網路部落格長年針砭時事，涉及美國、中國政治議題。他是於 2019 年在廣州被捕，2021 年 5 月始出庭應訊，但審訊過程從未公開，一拖再拖，中方也未揭露他是為何國從事間諜活動。

路透社、BBC 報導，楊恆均遭拘禁 5 年後，北京法院 5 日終於作出判決。根據其友人、居於雪梨的學者馮崇義，楊恆均被判死緩，可於 2 年後轉為無期徒刑。馮為他抱不平，稱他為人權、民主、法治發聲，卻因此遭到懲罰，這是不公不義的判決，促澳洲政府為楊爭取保外就醫。

一名不願具名的人權律師也透露，楊恆均所有罪名均被判「有罪」。根據楊家人，他被控 30 多項罪名，羈押期間，至少有 6 個月遭受「酷刑」。馮崇義去年 8 月為楊請命，稱他健康亮紅燈，腎臟有疾，甚至考慮留下遺書，怕再無法重見天日。

澳洲官方對此判決感到不可置信，外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，已召見中國駐澳大使說明，會嚴正向中方表達關切，持續為楊恆均爭取人道待遇。

楊恆均與另一名澳籍華裔記者成蕾分別是於 2019、2020 年被捕，當時正值澳中關係不睦之際，近年來雙邊關係趨於緩和。成蕾被安上國安罪名，具體細節同樣未公開，一關就是 3 年，2023 年 8 月透過一紙公開信，傳達對過往自由生活的緬懷。與楊恆均不同的是，成蕾幸運多了，在澳洲政府爭取下，她已於去年 10 月獲釋，重回家人懷抱。