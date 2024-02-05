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俄羅斯副外長訪南韓　對北韓及烏克蘭議題仍無共識

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/05 13:54
2023年9月13日，北韓領導人金正恩訪俄羅斯，會見俄國總統普丁（圖／KCNA via 路透社）

2023年9月13日，北韓領導人金正恩訪俄羅斯，會見俄國總統普丁（圖／KCNA via 路透社）

俄羅斯副外長魯登科（Andrey Rudenko）日前訪問南韓，會見了多名南韓外交部高層，但兩國在北韓核武問題及烏克蘭戰爭問題上，仍無法達成共識。

魯登科除主掌俄羅斯與兩韓關係，也是代表俄國參與六方會談、討論北韓核問題的主要代表。

南韓外交部4日表示，魯登科2日訪韓會見多名外交部高層官員，南韓嚴正表達對於北韓及俄羅斯軍事合作的立場，要求俄羅斯採取負責任行動，協助南韓人民與企業避免正當權益受損；朝鮮半島和平交涉本部長金健與其會面時，也要求俄國立即與北韓停止合作，遵守聯合國安理會決議。

南韓外交部表示，就北韓核問題，雙方會中同意保持溝通，以符合兩國利益。

然而，俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）在同天報導，俄國外交部聲明表示，魯登科訪南韓，對區域緊張急速升溫表達強烈憂心，主張區域緊張是美國所造成，因其為了自身目標於軍事等領域上挑釁。

聲明表示，魯登科向南韓表明，俄羅斯將依據國際法規，繼續與北韓發展互惠合作，以增加區域和平穩定。但南韓立場認為，北韓與俄羅斯軍事合作，對朝鮮半島及歐洲安保帶來威脅，兩方立場明顯相斥。

而在魯登科2日訪韓當天，塔斯社正好刊出俄國外交部批評尹錫悅發言的報導。尹錫悅上月底稱，北韓政權是全世界唯一一個將預防性使用核武程序法制化的「非理性集團」，俄國發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）指出尹錫悅此一說法「明顯偏頗」。

南韓外交部在隔（3）日回擊，反批沙卡洛娃的發言無理又無知，指俄國入侵烏克蘭明顯違反國際法，卻以特別軍事作戰稱呼，才是意圖誤導國際社會的牽強說法，並在同日召見俄國駐南韓大使，對此表達嚴正抗議。
俄羅斯
南韓
北韓
核武問題
俄烏戰爭
朝鮮半島

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更新時間 : 2024-02-05 17:30 GMT+08:00

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