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【圖輯】台北國際動漫節最後一天 粉絲扮裝逛展 5天展期估吸47萬人次 商機上看2億元

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/05 15:07
2024台北國際動漫節2月5日進入展期最後一天，許多動漫迷入場參觀，不少民眾特別裝扮成動漫角色，吸引眾人目光。中央社

2024台北國際動漫節2月5日進入展期最後一天，許多動漫迷入場參觀，不少民眾特別裝扮成動漫角色，吸引眾人目光。中央社

【圖輯】台北國際動漫節最後一天 粉絲扮裝逛展 5天展期估吸47萬人次 商機上看2億元2024台北國際動漫節1日在台北世貿一館盛大登場，5日進入活動最後一天，許多動漫迷把握機會前來參觀，5日上午活動場館擠滿人潮。主辦單位預估5天展期商機上看新台幣2億元。中央社

【圖輯】台北國際動漫節最後一天 粉絲扮裝逛展 5天展期估吸47萬人次 商機上看2億元主辦單位預估5天展期參觀人次可達47萬，上圖為3日有民眾裝扮成喜愛的動漫角色入場逛展。中央社

【圖輯】台北國際動漫節最後一天 粉絲扮裝逛展 5天展期估吸47萬人次 商機上看2億元3日適逢週末假日，許多民眾進場參觀，有廠商安排人員裝扮成動漫角色現身舞台活動，吸引群眾搶拍(上圖) 。本屆展場聚集約800個攤位，是歷年規模最盛大一次(下圖) 。中央社

【圖輯】台北國際動漫節最後一天 粉絲扮裝逛展 5天展期估吸47萬人次 商機上看2億元

【圖輯】台北國際動漫節最後一天 粉絲扮裝逛展 5天展期估吸47萬人次 商機上看2億元

在日本動畫「關於我轉生變成史萊姆這檔事」飾演主角「利姆路．坦派斯特」的聲優岡咲美保（右）及詮釋角色「朱菜」的聲優千本木彩花（左）4日舉辦簽名會，並在2024台北國際動漫節親自配音，重現動畫橋段。（木棉花提供）中央社

【圖輯】台北國際動漫節最後一天 粉絲扮裝逛展 5天展期估吸47萬人次 商機上看2億元

日本動畫「飆速宅男」中的角色「山頂蜘蛛男」，是由聲優森久保祥太郎（上圖右）配音，他4日在台北國際動漫節舉辦簽名會，分享配音過程趣事，如聲優們當初為了揣摩角色，幾乎都買了自行車。當天現場有粉絲特別Cosplay動畫「飆速宅男」角色卷島裕介騎車造型(下圖綠髮者），令祥太郎驚喜不已。中央社

【圖輯】台北國際動漫節最後一天 粉絲扮裝逛展 5天展期估吸47萬人次 商機上看2億元

【圖輯】台北國際動漫節最後一天 粉絲扮裝逛展 5天展期估吸47萬人次 商機上看2億元睽違13年，日本漫畫家漆原友紀（上圖前中背對鏡頭者）3日現身2024第12屆台北國際動漫節見面會活動，她以首部長篇作品「蟲師」聞名，有讀者特別裝扮成「蟲師」中的主角前來。（台灣東販提供）中央社

【圖輯】台北國際動漫節最後一天 粉絲扮裝逛展 5天展期估吸47萬人次 商機上看2億元人氣漫畫「有何不可」漫畫家柯宥希（顆粒）（上圖）3日舉辦簽名會，與粉絲互動並合影留念(下圖) 。中央社

【圖輯】台北國際動漫節最後一天 粉絲扮裝逛展 5天展期估吸47萬人次 商機上看2億元

【圖輯】台北國際動漫節最後一天 粉絲扮裝逛展 5天展期估吸47萬人次 商機上看2億元由日本遊戲廠商DeNA發行的全新正版授權MOBA手遊「JUMP：群星集結」，首度進駐2024台北國際動漫節，參展吸引大批人潮搶先體驗，未來更計劃舉辦一系列電競賽事。（上圖由DeNA提供）中央社

【圖輯】台北國際動漫節最後一天 粉絲扮裝逛展 5天展期估吸47萬人次 商機上看2億元民進黨前立委鄭運鵬（左）、賴品妤（右）1日上午一同出席開幕典禮，支持台灣動漫產業(上圖) 。中央社

【圖輯】台北國際動漫節最後一天 粉絲扮裝逛展 5天展期估吸47萬人次 商機上看2億元

第12屆台北國際動漫節吸引許多動漫迷前來逛展（下圖) ，有民眾開心秀出購買的福袋(上圖)、周邊商品。中央社

【圖輯】台北國際動漫節最後一天 粉絲扮裝逛展 5天展期估吸47萬人次 商機上看2億元

【圖輯】台北國際動漫節最後一天 粉絲扮裝逛展 5天展期估吸47萬人次 商機上看2億元

第12屆台北國際動漫節2月1日上午在世貿1館盛大登場，社團法人中華動漫出版同業協進會理事長蘇偉銓（上圖後右5）與文化部次長李靜慧（後右4）、文策院董事長蔡嘉駿（後右3）等人出席開幕儀式。本屆有110家廠商、約800個攤位進駐，吸引許多民眾入場逛展（下圖)。中央社

【圖輯】台北國際動漫節最後一天 粉絲扮裝逛展 5天展期估吸47萬人次 商機上看2億元
台北國際動漫節
12屆
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柯宥希
漆原友紀

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