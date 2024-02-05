打破「日行萬步」的迷思！專家：7500步便可達到最佳效益

俗話說「日行萬步」有益身體健康，但你有想過，這數字究竟是怎麼計算出來的？

來自赫特福德大學（University of Hertfordshire）的運動與健康生理學講師Lindsay Bottoms引述研究指出，運動有助於改善心血管健康、減重、情緒、睡眠和認知功能，甚至可以降低罹患失智症、第二型糖尿病，以及某些癌症等慢性病風險。

Bottoms進一步解說，任何形式的運動均有益健康，包含簡單的步行，而醫學界之所以推崇走路是因為其是最簡單、最方便、最有效的運動方式之一，換上輕便的衣褲，穿上一雙好走的鞋子便可出門走走，較不受外在環境限制，更是老少咸宜的體能活動。

但一定要「日行萬步」才有益健康嗎？

「日行萬步」這個數字源自於1965年日本的萬步計先驅「Yamasa Clock」公司，當時該公司為了行銷旗下計步器商品「萬步計」（Manpo-kei）而形成的，久而久之便被世人奉為圭臬；另有一派人則是奉行「日行2萬步」，不過這些說法均欠缺科學佐證。

根據一篇於2023年發表在醫學期刊《歐洲預防心臟病學雜誌》（European Journal of Preventive Cardiology）一項新研究指出，每天步行3,967 步可以降低全因死亡風險、步行2,337步則有助於降低死於心血管疾病的風險。另根據2019年發表在《美國醫學會雜誌╴神經病學》（JAMA Neurology）的研究指出，每天平均步行8,900步能有效認知衰退和大腦萎縮。

這些年來已有數個研究表明，每日若步行7,500 至8,500步以上，全因死亡和心血管疾病事件的風險並無法獲得進一步改善；而對於年長女性來說，大約 4,400 步就有助於降低死亡率，也因此日行1萬步並非最有效益的數字。

根據世界衛生組織WHO的運動建議，18至64歲的成年人每週應至少進行150分鐘的中等強度有氧運動，或75分鐘的劇烈強度有氧運動，考量到上述研究結果，你決定日行幾步來保持健康呢？

Bottoms說，「我並不會拘泥於數字，而是盡可能減少坐著的時間。因為近年來多項研究證實，久坐被稱為萬病之源，更是早死的因子之一，不僅會造成腰背、頸椎痛，還會增加乳癌、心血管疾病等風險，甚至與每天坐4個小時以上的人相比，坐8個小時以上的人死亡風險增加59%。

Bottoms以她日常習慣來舉例，每天早晚可以出門遛狗，如果可以的話，上班前將車子停在離公司較遠的地方後，利用走路到達目的地，多利用零碎的時間和機會多走動，避免久坐。

專家指出，其實每天走幾步以上才有益健康，應該依照個人身體狀況來衡量，尤其有膝關節、類風濕關節炎困擾的族群，步行萬步反而造成膝蓋更大的負擔、加劇發炎反應，因此不該盲目地去追求「萬步」，從事任何運動應該量力而為。