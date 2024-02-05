對中國情蒐工作遭駭客曝光？國防部軍情局公文疑在境外論壇兜售

國外駭客論壇 BreachForums 疑兜售台灣國防部軍事情報局文件，內容涵蓋公文、情資工作等。對此，軍情局今（5）日回應，正檢視外流資訊，依規辦理。

自由時報報導，不明人士在 BreachForums 兜售的內容，包括軍情局開設 podcast 招募在台中國人的內容。節目名為「繁事簡單說」，邀訪對象為在台中國人，旨在開發具接觸情報管道潛力的對象。

報導指，目前該節目並未出現在各大平台，但從外流的對話內容可見，軍情局人士疑似在討論製播相關節目的內容。

另有一份通訊軟體對話紀錄，疑為軍情局物色中國情蒐對象的方式，如透過微信、探探、陌陌、QQ 等軟體尋找潛在工作對象，以共軍的軍官、士兵、軍嫂為優先目標。

自由時報指出，被指涉的 podcast 錄音室與工作室，不是否認與情報單位有關連，就是已將社媒專頁關閉。

根據中央社，軍情局僅稱，正檢視網站販售內容是否觸及軍情局公務。軍情局強調，其肩負對敵情報任務，將持續強化資通安全、蒐研紀律，維護國家安全。

2023 年 2 月，也曾傳出微風百貨業務資料、90萬用戶個資遭人在 BreachForums 兜售情事。微風稱，收到網路勒索信後，已立刻啟動損害機制，加強系統安全性更新。