出手救房市 中國下令建商在工地裝攝影機、派無人機「監工」

中國房地產市場搖搖欲墜，爛尾樓沉痾未解，政府使出絕招，獲中央投資的地產開發商，必須在建地裝設監控攝影機，甚至派出無人機「監工」，確保資金未遭濫用，工程確實執行。

國家發展改革委員會 1 月中推出《中央預算內投資項目監督管理辦法》，旨在提高中央預算投資效益，加強監督執法。

根據辦法要點，獲官方資助達 3,000 萬元人民幣（新台幣 1.3 億元）以上的企業，必須在工地現場裝設監視攝影機，或利用遠程監控設備，以利「實時監控」。條件允許的話，更應採取無人機航拍、衛星遙感等方式，定期核查項目建設進度。

投資機構和玉資本（MSA Capital）分析師 Ben Harburg 向BBC表示，這是有關當局為了確保阮囊羞澀的建商，能將政府資金確實用在該用的地方，所採取的手段。「中國開發商已破壞了政府信任，有人甚至將項目資金挪作私用。」

中國「老大哥」緊盯人民的程度已是全球之最，據傳全球近半數監控攝影機都在中國，高達數億支，有的還採用人臉辨識等人工智慧科技。不過，專家認為，建地加裝監視器之舉應不致引發反彈。

雪梨大學中國政治教授 David Goodman 指出，新規定算不上可怕，但可以嗅到一種被逼到「不得已」的味道。他也相信，此舉確實能奏效，有助改善建設效能。

近來中國官方也多次出手，為資金籌措困難的建商解套，包括推出紓困方案、要求地方政府盤點亟需救援的建案、敦促銀行持續對開發商放貸。光是去年，中國銀行對房地產市場的放款規模就高達 10 兆元人民幣。