Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

出手救房市 中國下令建商在工地裝攝影機、派無人機「監工」

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/05 11:25
2024年2月1日，中國河北石家莊一處恆大未完成建案。（圖／路透社Tingshu Wang）

2024年2月1日，中國河北石家莊一處恆大未完成建案。（圖／路透社Tingshu Wang）

中國房地產市場搖搖欲墜，爛尾樓沉痾未解，政府使出絕招，獲中央投資的地產開發商，必須在建地裝設監控攝影機，甚至派出無人機「監工」，確保資金未遭濫用，工程確實執行。

國家發展改革委員會 1 月中推出《中央預算內投資項目監督管理辦法》，旨在提高中央預算投資效益，加強監督執法。

根據辦法要點，獲官方資助達 3,000 萬元人民幣（新台幣 1.3 億元）以上的企業，必須在工地現場裝設監視攝影機，或利用遠程監控設備，以利「實時監控」。條件允許的話，更應採取無人機航拍、衛星遙感等方式，定期核查項目建設進度。

投資機構和玉資本（MSA Capital）分析師 Ben Harburg 向BBC表示，這是有關當局為了確保阮囊羞澀的建商，能將政府資金確實用在該用的地方，所採取的手段。「中國開發商已破壞了政府信任，有人甚至將項目資金挪作私用。」

中國「老大哥」緊盯人民的程度已是全球之最，據傳全球近半數監控攝影機都在中國，高達數億支，有的還採用人臉辨識等人工智慧科技。不過，專家認為，建地加裝監視器之舉應不致引發反彈。

雪梨大學中國政治教授 David Goodman 指出，新規定算不上可怕，但可以嗅到一種被逼到「不得已」的味道。他也相信，此舉確實能奏效，有助改善建設效能。

近來中國官方也多次出手，為資金籌措困難的建商解套，包括推出紓困方案、要求地方政府盤點亟需救援的建案、敦促銀行持續對開發商放貸。光是去年，中國銀行對房地產市場的放款規模就高達 10 兆元人民幣。
監視器
攝影機
監控
監督
無人機
監工
中國
房地產
房市
爛尾樓

相關新聞

不只恆大爛尾樓危機 中國房市供過於求 空屋足可住1.5億人　
不只恆大爛尾樓危機 中國房市供過於求 空屋足可住1.5億人　
2024/02/03 18:05
日方擔心川普削弱美國對台灣支持 盼勿與中國達成任何協議
日方擔心川普削弱美國對台灣支持 盼勿與中國達成任何協議
2024/02/02 20:34
全球首例禽傳人！中國6旬婦「混合感染H10N5與H3N2」 羅一鈞曝大流行風險
全球首例禽傳人！中國6旬婦「混合感染H10N5與H3N2」 羅一鈞曝大流行風險
2024/02/02 09:48
台海戰爭一旦爆發 美國協防台灣的最大弱點？
台海戰爭一旦爆發 美國協防台灣的最大弱點？
2024/02/01 10:22
因應台灣有事 日本設西南島嶼撤離計畫專責單位
因應台灣有事 日本設西南島嶼撤離計畫專責單位
2024/01/31 11:13

更新時間 : 2024-02-05 17:30 GMT+08:00

最受歡迎

韓劇「殺人者的購物中心」第5、6集重點整理　進灣的死亡真相終於揭曉
韓劇「殺人者的購物中心」第5、6集重點整理　進灣的死亡真相終於揭曉
英倫情歌天王紅髮艾德台灣演唱會！開場嘉賓網喊太猛敲碗專場　高雄簽唱會時間地點曝光
英倫情歌天王紅髮艾德台灣演唱會！開場嘉賓網喊太猛敲碗專場　高雄簽唱會時間地點曝光
〈時評〉 台灣生技股健喬、晟德轉投資豐 、風險分散
〈時評〉 台灣生技股健喬、晟德轉投資豐 、風險分散
Netflix再抓寄生蟲！手機、平板都無法看？「這兩種」方式可解
Netflix再抓寄生蟲！手機、平板都無法看？「這兩種」方式可解
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
【更新】第11屆立法院龍頭選舉 韓國瑜江啟臣均在第二輪 順利當選正副院長
【更新】第11屆立法院龍頭選舉 韓國瑜江啟臣均在第二輪 順利當選正副院長
赴日本注意！東京5日起恐降「警報級大雪」　JR列車可能嚴重誤點
赴日本注意！東京5日起恐降「警報級大雪」　JR列車可能嚴重誤點
紅髮艾德帶著卡倫史考特來啦！飛抵高雄超寵粉　自拍、聊天樣樣來
紅髮艾德帶著卡倫史考特來啦！飛抵高雄超寵粉　自拍、聊天樣樣來