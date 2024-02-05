【更新】韓國瑜下午主持本屆立法院首次朝野黨團協商　敲定2/20為開議日

更新時間: 2024-02-05 15:44

關於第11屆第一會期開議日, 經過下午首次朝野黨團協商後, 由主席韓國瑜裁示於2月20日開議。目前正在討論民眾黨臨時提案, 也就是2月1日院長選舉當天, 陳昭姿因汙染選票被柯建銘裁決為廢票的案子。

陳昭姿本人也在會上發言(下圖) , 表示她相當不服氣。

首次發稿: 2024-02-05 11:55

韓國瑜視察立法院、下午3時主持本屆首次朝野黨團協商

新任秘書長周萬來嫻熟議事規則

立法院長韓國瑜（前左）5日上午與新任立法院秘書長周萬來（前右）一同視察立法院內各單位，向立法院員工打招呼。中央社

立法院長韓國瑜今天（5日) 與新任立法院秘書長周萬來一同視察立法院內各單位。韓國瑜表示，周萬來是立院議事規則教科書等級的人物，希望跟周萬來攜手合作，讓立委在立法院問政得到最好的後勤支持與服務。

據報導韓國瑜預計今天將簽署新任秘書長周萬來的人事令，果真如此，下午應可看到周萬來出席韓國瑜主持的首次朝野協商。

第11屆立法院全體立委在2月1日選出國民黨立委韓國瑜、江啟臣擔任新任立法院正副院長，韓國瑜今上午與新任立法院秘書長周萬來一同前往院內各處室進行視察。

韓國瑜在受訪時表示，今天是周萬來擔任立法院秘書長上班的第一天，他非常榮幸能夠邀請周萬來擔任他接任立法院長後的秘書長。

韓國瑜指出，對於國內的議事規則，周萬來是教科書等級的人物，對於立委職權、立法院開會的所有遊戲規則、典範及重點，一清二楚。

韓國瑜表示，他希望跟周萬來攜手合作，讓立委在立法院問政能夠得到最好的後勤支持與服務，同時立委在問政時對於議事規則有衝突、盲點及不解的時候，周萬來也可以提供最專業、權威的意見，期盼各界給予他們多多的鞭策與指導。

周萬來指出，感謝韓國瑜的厚愛，他在接任秘書長後，會盡自己的能力，讓立法院事務工作能夠正常運作，也會提升更好的環境空間，協助立委問政。

中央社3日報導，現年72歲的周萬來，公職生涯多數時間都在立院，嫻熟國會議事運作及法規，有立法院活字典的稱號。立法院相關歷練包括議事組科長及主任、議事處處長、顧問及副秘書長等職務，直到2014年獲前總統馬英九提名轉任考試委員，才離開服務了將近38年的立法院。

首次朝野協商

將討論新會期開議日期

對於媒體詢問開議日期等問題，韓國瑜等人並未回應，隨即前往立法院各處室視察、拜訪。

韓國瑜今下午將與立法院副院長江啟臣，一同在立法院會見國民黨主席朱立倫；下午3時將主持這屆立法院首次朝野黨團協商，研商新會期開議日，這是三黨不過半的立法院，首次進行朝野協商，也是韓國瑜擔任立法院長後的處女秀，各界都十分關注韓國瑜的表現。

關於新會期開議日期。民眾黨團認為16日過完年後就可開議，國民黨團表示，如果不會造成議事人員必須在年假中加班，隨時都可開議；民進黨團指出，考量各種狀況，建議依慣例23日開議。

針對韓國瑜首次主持的朝野協商，韓國瑜辦公室也在積極搜集各黨團的歧異，看能否在協商中，找到各方都可以接受的折衝方案。

在開議日期部分，民眾黨立法院黨團總召黃國昌4日表示，如果大家覺得6日開議太急，議事處沒有辦法來得及準備，過年後的2月16日就可開工，不用拖到2月底。

對此，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷指出，國民黨團早已準備好，隨時都可以開議，但現在的問題是，立法院議事人員能否在年節一結束後、就準備完畢；如果為了要讓立院能夠在年假後就立即開議，而讓議事人員、公務員必須在年假中加班，這是本末倒置。

洪孟楷表示，國民黨團隨時都準備好，只要不會造成立院議事人員與各黨團助理，必須在過年期間加班的狀況，隨時都可以開議。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤4日指出，朝野協商就是朝野黨團共議，未來國會應群策群力，切莫一開始就過分強調個人英雄主義，希望開議日期由各黨團共同決定。

吳思瑤表示，6日開議完全就是假議題，只是炒作個人聲量；本屆113席立委有54位新科立委，新科立委要進駐辦公室、還要裝修等等，又適逢年假期間，應當給新科立委多一點作業時間，這是同事間必須要有同理心，16日開議對新科立委來說，就少了點同理心。

吳思瑤說，這就是為何要依照過去運作慣例，民進黨團會提出23日開議的建議，就是需要衡酌各種狀況，希望朝野各黨團能夠好好談。