台北首間！台鐵攜手雄獅打造南港站禮賓候車室　比照國際機場貴賓室質感內裝搶先看！

繼2023年「花蓮站禮賓候車室」竣工，北部首間「 南港站禮賓候車室」趕在農曆年前2月1日正式啟用，服務春節返鄉 旅客，這也是台灣都會區第一個禮賓室，代表臺鐵公司成立後， 積極活化觀光產業及資產開發，彰顯台灣鐵道價值。

南港車站平均每日運量超過6萬人次， 禮賓室能同時服務三鐵共構的龐大人流， 位置更特別選在尚未對外開放的場域空間打造全新秘境， 室內設計導入傳統意象及現代美學，將1885年代南港茶之鄉、 梯田紋理意象刻劃其中，營造兼具在地特色及國際水準的空間。

南港站禮賓候車室比照國際機場貴賓室規格， 結合藝廊空間設計美學，內裝以1885年代「南港茶之鄉」 的理念為發想，利用棕色調呈現古色古香的傳統氛圍， 並設置沙發休憩區、免費充電插座、無線網路等設施， 提供雄獅旅遊會員、臺鐵會員、鳴日號旅客、 EMU3000型騰雲座艙旅客、特約客戶使用，入內低消100元 另可享免費行李寄放服務。



南港站禮賓候車室比照國際機場貴賓室規格，內裝以「南港茶之鄉」理念為發想，呈現古色古香傳統氛圍。（圖／雄獅旅遊）

候車室餐飲則是由雄獅集團旗下餐飲事業體「欣食旅」規劃， 使用南港在地出產的包種茶、桂花釀，製作出桂花蜜茶香鬆餅、 桂花拿鐵、輕檸桂花美式等特色飲食，還結合鄰近的基隆、 宜蘭兩大縣市在地元素，推出迷迭香海鮮、金桔鴨賞兩款創意披薩。 茶席體驗更與台灣頂級茶具品牌「陶作坊」聯名， 為旅客帶來品茗之樂。此外，凡臺鐵會員及騰雲座艙旅客可享9折優 惠，即日起至2月8日，消費打卡即贈手工餅乾乙份。

同時，南港站禮賓候車室也與花蓮站禮賓候車室串連， 提供花蓮指定特產免運費代購服務，包括花蓮曾記麻糬、 阿偉花生醬、鵝卵石馬卡龍及邊境法式甜點等， 都可以在南港站禮賓候車室預購及取貨。

雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰表示，除南港站禮賓候車室外， 目前尚有新烏日站、新左營站禮賓室持續規劃中， 三大站體皆為三鐵共構場域，尤其南港站更是鳴日號首發站， 除針對高端客群提供完善一條龍服務， 配合未來臺鐵重新打造觀光車隊，能讓觀光列車旅客、 臺鐵會員等體驗更精緻旅遊體驗，也期盼將來與高鐵合作， 讓旅客同樣能享受更舒適旅程。



南港站禮賓候車室餐飲則是由雄獅集團旗下餐飲事業體「欣食旅」規劃，使用南港在地出產的包種茶、桂花釀作為元素。（圖／雄獅旅遊）