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中台灣「時代力量」唯一直轄市議員: 吳佩芸宣布退黨

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/05 10:25
原時代力量籍台中市議員吳佩芸4日表示，她已將時代力量放棄黨籍聲明書寄出，此刻起，會以無黨籍身分繼續在改革道路上努力。圖為吳佩芸日前在台中市...

原時代力量籍台中市議員吳佩芸4日表示，她已將時代力量放棄黨籍聲明書寄出，此刻起，會以無黨籍身分繼續在改革道路上努力。圖為吳佩芸日前在台中市...

原時代力量籍台中市議員吳佩芸昨(4日)晚間在臉書發文，已寄出時代力量放棄黨籍聲明書，將以無黨籍身分繼續在改革道路上努力；目前沒有思考加入其他政黨。

時代力量唯一1席直轄市市議員吳佩芸，昨晚在個人臉書發文，文中提到，她已將時代力量放棄黨籍聲明書寄出，此刻起，會以無黨籍身分繼續在改革道路上努力。

吳佩芸表示，素人參政迄今，仍覺得這條路是艱難的。但覺得很幸運、也很感謝的是，她曾有機會與一群堅持著進步改革、公平正義的夥伴，一起努力過，「謝謝有你們，才有現在的我」。

中台灣「時代力量」唯一直轄市議員: 吳佩芸宣布退黨圖/官方臉書

吳佩芸提到，看到過去許多夥伴已經離開，無論是退黨或是離開黨的工作崗位，相信大家仍會用其他形式，在不同的角落繼續堅持初衷及理念。

她在文中也謝謝時代力量曾經對她的栽培與提攜，感謝時代力量歷任黨主席林昶佐（創黨總隊長）、黃國昌、邱顯智、徐永明、高鈺婷、陳椒華、王婉諭的付出與貢獻，謝謝一起合作過的黨工、志工朋友給她的教導與幫助。希望未來在不同的道路上，都能持續推動一個更好的台中、更好的台灣。

中央社報導，吳佩芸曾經是藥師、有氧老師，曾任時代力量秘書長、時代力量台中黨部副執行長。2018年以時代力量黨籍參選台中市議員，以9票之差落選；2022年捲土再戰，順利當選，成為時代力量黨內唯一1席直轄市議員。
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