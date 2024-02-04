〈時評〉 台灣生技股健喬、晟德轉投資豐 、風險分散

台灣生技產業上市公司健喬（4114）、晟德（4123）轉投資生技科技，花開枝散，幾乎已自成ETF，營收、獲利、財務及每年股利都穩定，具發展潛力，值得投資人深入研究。

健喬深耕學名藥，積極發展品牌藥，且布建區域通路，目前已有8個學名藥許可證，第一個學名藥許可證共有23個。近年來全球呼吸道感染疫情嚴重，繼新冠肺炎疫情之後，各類型呼吸道症候群相繼發生，呼吸道藥類產品賣到缺貨，去（2023）年呼吸道產品營收占比約24%，年成長率約30%。

健喬的產品愛克痰及咳嗽藥水，因疫情嚴重，呼吸道感染漫延，持續維持逾20%的年成長率，鼻用類固醇銷售量年成長竟達131.6%。近期進入呼吸道產品傳統旺季，國際藥廠缺貨，健喬鼻噴產品出貨需求強勁，目前在國內市占率已達4成，未來將持續擴廠，並洽談原廠藥證，擴大經營規模。

健喬近年積極擴展事業版圖，2017年併購景德、2019年併購瑞安，兩大公司產品開始發酵，2023年營收貢獻度達到40%。以瑞安廠為例，原本年產能1000萬顆藥片，經過投資自動化設備，產能大幅增加，今年前3季成本已降低20%以上，毛利率上升8個百分點，月產能已達1700萬顆，年產能超過2億顆，產能提升20倍，成本預料將可再降15%。

健喬去年營收達到51.19億元，比2022年的43.95億元，成長16%。展望2024年，健喬認為新冠肺炎「感冒化」趨勢明顯，病毒危害性下降，但是可預期普遍性與重複性將持續發生，因此呼吸道產品將再熱銷。愛克痰在港澳、東南亞市場持續看好，健喬將邀請國內外頂尖的鼻病專家，共同研究過敏性鼻炎的新藥研究與治療。

今年健喬將送件腸胃道用藥Goofic、頭頸部癌新藥Nemo、子宮肌瘤的Iinzagolix等新藥，將奠定長期營運成長動能。另外子公司優良生醫分割出來後，專注消費性OTC市場，近2年獲利成長明顯，未來將結合製藥GMP的工廠資源，與日韓OTC市場結合，共同發展不受健保價格壓抑的市場，潛力不容小覷。

健喬資本額40億141萬餘元，營業毛利率41.18%，營業利益率11.33%，資產報酬率0.89%，股東權益報酬率1.26% ，每股淨值17.1元，財務狀況佳，每年股利亦相當穩定，值得投資人考慮長期投資。

晟德近年來在生技及新創方面的發展也相當亮眼，今（2024）年將持續投資生技及氫能生態系，關注儲氫設備及氫能重型卡車的多種項目。去（2023）年完成與益生菌大廠豐華科技的合併，將合併營收推向新高，去年全年營收13億9400萬餘元，比前（2022）年7億6722萬餘元，大幅成長81.69%。

轉投資事業方面，東曜、永昕、建誼今年將開花结果。其中東曜去年表現優異，全年營收達6億元人民幣，ADC CDMO業務有突破性成長，年成長率達3位數，目前潛在訂單已達12億元人民幣，前景看好。永昕去年現金流轉正，2025年有望實現獲利，與永昕搭檔的建誼，搶攻ADC CDMO市場，訂單倍數成長，已開始實現獲利，今年可望雙位數成長。

晟德轉投資的順藥，研發的治療急性出血性腦中風的重磅新藥LT3001，將在今年底完成二期臨床解盲。由於第二期臨床試驗，多劑量給藥二期臨床試驗，全數通過歐洲六個國家申請執行臨床試驗審核，將啓動收案，如果成功，對於晟德將是「母以子貴」，獲益匪淺。

LT3001是與動脈器械取栓合併治療急性缺血性中風，正在兩岸、美國進行多國多中心三個臨床二期試，未來會加入德國、西班牙、義大利、捷克、希臘、葡萄牙等國家，預計再一年，可以完成收案。如果順利成功，將替順藥帶來可觀的商機，亦可使母公司晟德連帶獲利。

晟德資本額69億1421萬餘元，營業毛利率44.61%，每股淨值28.19元，財務狀況良好，近年配股、配息都相當穩定，未來發展潛力佳，且因轉投資事業多，風險分散，值得投資人注意。



★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★