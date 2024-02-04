台糖肉品「瘦肉精」檢驗結果揭曉　農業部：45件檢體含同批號皆０驗出

台糖梅花肉片十年來首度被驗出含瘦肉精「西布特羅」（乙型受體素一種），今（4）日晚間 8 點，行政院食安辦於農業部召開記者會，農業部動植物防疫檢疫署長邱垂章指出，共45件樣品並未檢出乙型受體素，實地稽查屠宰場也查無異常。未來國產豬肉仍持續以農、衛雙監測把關，要消費者安心購買。

年關將至，正值家家戶戶採辦年貨，卻傳出台糖梅花肉片含國內禁止使用的瘦肉精「西布特羅」(乙型受體素的一種）0.002ppm。消基會今（4）日表示，台糖公司應立刻下架、回收所有肉類產品，政府也應溯源追查，並重新檢視認證與檢驗制度，杜絕事件再度發生，保障消費者權益。

衛福部、經濟部、農業部及台糖代表出席今晚於農業部召開之記者會，農業部動植物防疫檢疫署長邱垂章表示，前天接獲消息後共採檢41件樣品，除養豬場豬隻的血液、毛髮、飼料外，也採檢屠宰台糖豬肉的信功屠宰場內的豬肉樣本，以及台糖其他批號的肉品，檢驗結果都是陰性。

同時，為求謹慎，也送樣4件和台中稱有檢出瘦肉精的梅花肉品同批號、同屠宰場、同分切包裝、同樣產品的台糖梅花肉送至國家認證、畜產會的屏東實驗室，檢驗結果同樣是0檢出，沒有驗到台中市所稱的西布特羅瘦肉精。

農業部防檢署署長邱垂章表示，經稽查信功屠宰場，當天上午屠宰台糖的豬隻後，經完整消毒才屠宰其他家的豬隻，因此排除交叉汙染的可能，他也表示，將擴大清查台糖所有肉豬場共9場，並且已於今日完成採樣，也會提高全國肉品市場豬隻抽驗數量，於過年前提高5倍採驗量，也會強化牧場端與市場端的監控。

行政院食品安全辦公室主任許輔表示，台中市政府2日發出新聞稿後，食安辦即啟動跨部會查驗方式；農業部動植物防疫檢疫署長邱垂章首先說明，關於動物用藥殘留管理，上市前由農政機關管理，售後由衛生單位負責。