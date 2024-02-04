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「護國神山」成世界頂峰 台積電2023首登全球最大半導體製造商

By 科技組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/04 20:07
（圖片來源：路透社 )

（圖片來源：路透社 )

知名獨立分析師指出，有台灣「護國神山」之稱的台積電，2023年首度以693億美元躍升全球營收最大的半導體製造商。自台積電創立以來，披荊斬棘乃至如今登頂，一共36年。

駐台獨立金融分析師奈斯泰德（Dan Nystedt）4日在Ｘ平台發文指出，台積電於2023年首度超越英特爾（Intel）與三星電子（Samsung Electronics），躍居全球營收最大的半導體製造商。

奈斯泰德公布，2023年台積電營收為693億美元，晉升全球最大半導體製造公司。英特爾則以542.3億美元退居第二，三星晶片部門以509.9億美元排名第三。

「護國神山」成世界頂峰 台積電2023首登全球最大半導體製造商
（圖／Dan NystedtＸ平台）

加拿大約克大學副教授沈榮欽於臉書引述奈斯泰德說法，並談及半導體製造商的龍頭更迭。他指出，Intel 在 1992 年擊敗日本 NEC 成為全球最大半導體製造商；Samsung 在 2017 年超越美國 Intel 成為全球最大半導體製造商，但 2019 年又為 Intel 超過；台積電從 1987 年成立，共花了 36 年，成為全球最大半導體製造商，而不只是全球最大晶圓代工製造商。

台積電從零到登頂，始於1974年時任經濟部長孫運璿一手促成工研院的誕生，拍板自美國引進積體電路製造工業，於工研院成立「電子工業研究發展中心」，負責積體電路工業研發。時任行政院應用技術發展小組召集人李國鼎、時任工研院院長史欽泰，邀約時任美國通用儀器營運長的張忠謀加入工研院，並於1987年創立後來為世界所悉知、舉足輕重的半導體龍頭台積電。

韓國學者：孫運璿四訪KIST促生工研院 吸引張忠謀來台創台積電
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半導體製造商

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