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泰勒絲左右美國大選？民主黨拉攏盼表態、共和黨放話「聖戰」

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/04 18:00
全球最具響力的歌手之一，美國天后泰勒絲。（圖／路透社Taylor Swift）

全球最具響力的歌手之一，美國天后泰勒絲。（圖／路透社Taylor Swift）

11月登場的美國大選不僅聚焦在政策與領導人適任與否，如今也圍繞在颳起全球旋風、自成顯學的明星歌手泰勒絲身上。年長的拜登需要拉攏年輕選民，貶低女性的川普需要爭取女性選民青睞，男女老少「通吃」的泰勒絲的支持，就成了兵家必爭之地。不論泰勒絲表態與否，她在美國與國際上的影響力都將更加重要。

樂壇天后到底多有影響力？

泰勒絲（Taylor Swift）龐大的商業號召力，不僅自成經濟體系「泰勒絲經濟」，更於2023年登上《時代》（Time）雜誌年度風雲人物，成為96年來首位單獨獲選的藝人。

衛報引述顧問公司Morning Consult去年調查數據指出，單在美國就有53%的成年人口是她的粉絲。男性粉絲與女性粉絲比例可謂旗鼓相當，共和黨與民主黨選民佔比也差不多，包含嬰兒潮、千禧一代與x世代與年輕一代。

因此，當外媒指出民主黨拜登陣營欲請泰勒絲出馬背書後，這位當紅炸子雞就成為共和黨陣營、川普盟友與支持者的攻擊目標。

粉絲男女老少通吃 補足拜登、川普弱勢

民調顯示，尋求連任的民主黨現任總統、高齡 81 歲的拜登，年輕選民中的支持率有所下滑，在 18 至 34 歲此一年齡層中的支持率，與爭議醜聞纏身的川普相當接近。而新罕布夏州州的共和黨初選也暴露，川普在女性選民中的弱勢。而圍繞在泰勒絲的政治鬥爭反映了本屆美國大選的激烈程度。

毫無疑問，34 歲的泰勒絲可以為政治人物提供關於傳遞訊息與價值觀、理解受眾以及與粉絲或選民建立真正連結等經驗。而對老人參選興致缺缺的年輕人，可能會因為明星號召而投票支持。民主黨資深顧問薛克夫（Hank Sheinkopf） 坦言，若在年輕族群中遇到困難，還能有什麼會比讓泰勒絲出馬更有效的方法？

民主黨積極爭取泰勒絲表態的同時，共和黨陣營也急地跳腳，從試圖以陰謀論來詆毀泰勒絲，川普的盟友也放話，若泰勒絲表態站在民主黨一方，將對她發動「聖戰」。

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泰勒絲重要性與日俱增 共和黨應小心對待

費城聖約瑟夫大學（Saint Joseph's University）行銷學教授艾倫（David Allan）開設以泰勒絲為主題的課程，他表示，共和黨必須小心對泰勒絲，因為她在廣受男性、女性歡迎，以刻薄態度對待這位歌手只會讓她的粉絲聚攏。攻擊泰勒絲可能會招致反直覺的文化／階級戰爭。

艾倫表示，不論如何泰勒絲都需要表態，即便只是呼籲選民出門投票，不然可能會傷害到她的真實性。

泰勒絲在政治上一直維持謹慎態度，直到 2018 年她為田納西州民主黨參議員候選人布雷德森（Phil Bredesen）背書（但以敗選作收），在 2020 年為拜登背書。

薛克夫表示，泰勒絲甚至不需要正式為拜登背書，即便是謠言也會使得拜登的高齡形象更活化，像是傾聽年輕人的心聲與感受，以及他們對亞文化的渴望。他也肯定，泰勒絲將成為「決策者」，成為美國與國際生活中更重要的人物。其公眾形象將與其音樂同等重要，這意味著她會賺更多的錢。
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