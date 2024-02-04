德州與聯邦政府因移民問題發生戰爭？ 微博瘋傳「美國內戰」假新聞

作為美國最南端與墨西哥接壤的州，德州深受想要前往美國實現「美國夢」的非法移民所苦，在最近於邊境設置的尖刺鐵絲網被最高法院要求撤除後，不只德州決定調動國民兵執行到底，甚至還獲得其他共和黨主政州的兵力支持，雙方的對峙讓外界產生了美國似乎處於內戰邊緣的預感，相關的新聞在中國大肆散播，甚至還宣稱內戰「已經開打」。

據BBC報導，「德州宣戰」（TexasDeclaresAStateOfWar）的標籤在微博、新浪網上面獲得超過千次關注及分享，甚至有百萬追蹤者的網紅轉傳相關訊息，儘管微博已經對此做出處置，當搜尋相關標籤的同時會出現「根據相關法規、規定與政策，本搜尋結果無法顯示」的結果，由於此訊息並未澄清該消息真偽，大量假新聞仍在網路上流竄。

其中最熱門的「帖子」是一張德州軍事部門建築上方飄揚著寫有「自己來拿」（come and get it）旗幟的圖片，以及另一部將智利坦克故意誤植為「德州將坦克開上街頭對抗聯邦政府」的影片也已獲得近5萬次觀看，透過看圖說故事強化德州已宣佈獨立的錯誤形象。

中國假消息專家、《美國之音》（VOA）記者文豪（音譯，Wenhao）指出，德州州長向聯邦政府宣戰的假消息在中國完全可以說是這幾天最大的新聞，許多網民還大肆慶祝美國的「自我毀滅」。

這主要是因為中國媒體在2021年美國國會暴動後大量使用「內戰」（civil war）字眼，官媒亦在平時持續強調美國社會現在極度分歧，隨時可能爆發內部動亂，並以此作為要求國外先管好自己事情不要「干涉中國內政」的暗示，加上政府控管網路消息讓一般人難以自行進行查證等多重因素，最後造就了「為錯誤消息幸災樂禍」的尷尬情況。

然而，即使內戰並未真正爆發，這並不代表德州與聯邦政府對峙的情況並不嚴重。

在德州出動國民兵公然違抗最高法院判決、阻撓聯邦官員拆除鐵絲網的同時，25個由共和黨主政的州不只連署一份公開聲明支持德州州長阿博特（Greg Abbott）「遵從憲法保衛國境」的權利，包含佛羅里達在內的州甚至也調派國民兵前往增援德州與聯邦政府對峙的邊境城市: 伊格爾帕斯（Eagle Pass）。

諷刺的是，伊格爾帕斯所在的謝爾比公園（Shelby Park），其名稱是為紀念南北戰爭期間拒絕向聯邦政府投降而逃亡墨西哥的南方邦聯將軍謝爾比（Joseph Orville Shelby），更因此強化了聯邦政府與地方州政府間摩擦激化、隨時可能發生大規模軍事衝突的錯覺。