拜登輕取南卡羅萊納州初選 非裔選民支持為連任關鍵

美國總統大選11月登場，共和黨川普初選聲勢看好，尋求連任的總統拜登則於3日在民主黨初選中取得壓倒性勝利，拿下9成6的選票。拜登積極爭取的非裔選民支持，對其連任之路至關重要。

81歲的拜登投入連任競選，除了對他年事已高、任內居高不下的消費水準與對美墨邊境安全的疑慮，外界也擔心其聲望，尤其是在非裔選民中的聲望，因此本次南卡羅萊納州初選結果備受關注。

拜登毫無懸念地打敗同黨兩位對手，即眾議員菲力普斯（Dean Phillips）與暢銷勵志書作者威廉森（Marianne Williamson）。然而，本場初選投票率未能超出預期，民主黨官員向路透社預測，總投票數接逾10到20萬之間。事實也正是如此，拜登所獲得的高達96%的選票，總計為11萬6266票。

拜登競選團隊在一份聲明中表示，「2020年，是南卡羅萊納州的選民證明了學者們的觀點有誤。」拜登本人表示，感謝該州選民所做的一切。四年前的大選，正是該州的非裔選民熱情支持炒熱拜登選情，並最終將其送入白宮。

CNN報導指出，拜登在上次大選中於愛荷華黨團會議中排名第 5，在新罕布夏州初選中排名第 4, 在內華達州黨團會議中排名第 2，情勢並非一帆風順。然而有眾多非裔人口的南卡羅萊納州，以及頗具影響力的民主黨籍眾議員柯里本（Jim Clyburn）於後期的支持，幫助拜登順利取得初選勝利，首度展現了超越同黨對手的民主黨核心選民力量。

如今拜登及其盟友在南卡羅萊納州的努力，也是廣泛支持非裔選民支持的一部分，尤其接下來在喬治亞州等「搖擺州」（又稱戰場州），以及密西根州、賓州、威斯康辛州等「藍州」，非裔選民對態度對拜登連任之路至關重要。

共和黨籍前總統川普近來勢破如竹，接連在愛荷華州和新罕布夏州的黨內初選中勝出，最大的競爭對手迪尚特也退選轉為支持他，是拜登最大的潛在對手。自 1976 年來，南卡羅萊納州從未在大選中支持過民主黨總統競選者，但因非裔選民佔該州民主黨選民一半以上，對拜登來說，吸引民主黨支持者為重要考驗。

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