拜登輕取南卡羅萊納州初選 非裔選民支持為連任關鍵

美國總統大選11月登場,共和黨川普初選聲勢看好,尋求連任的總統拜登則於3日在民主黨初選中取得壓倒性勝利,拿下9成6的選票。拜登積極爭取的非裔選民支持,對其連任之路至關重要。

81歲的拜登投入連任競選,除了對他年事已高、任內居高不下的消費水準與對美墨邊境安全的疑慮,外界也擔心其聲望,尤其是在非裔選民中的聲望,因此本次南卡羅萊納州初選結果備受關注。

拜登毫無懸念地打敗同黨兩位對手,即眾議員菲力普斯(Dean Phillips)與暢銷勵志書作者威廉森(Marianne Williamson)。然而,本場初選投票率未能超出預期,民主黨官員向路透社預測,總投票數接逾10到20萬之間。事實也正是如此,拜登所獲得的高達96%的選票,總計為11萬6266票。

拜登競選團隊在一份聲明中表示,「2020年,是南卡羅萊納州的選民證明了學者們的觀點有誤。」拜登本人表示,感謝該州選民所做的一切。四年前的大選,正是該州的非裔選民熱情支持炒熱拜登選情,並最終將其送入白宮。

CNN報導指出,拜登在上次大選中於愛荷華黨團會議中排名第 5,在新罕布夏州初選中排名第 4, 在內華達州黨團會議中排名第 2,情勢並非一帆風順。然而有眾多非裔人口的南卡羅萊納州,以及頗具影響力的民主黨籍眾議員柯里本(Jim Clyburn)於後期的支持,幫助拜登順利取得初選勝利,首度展現了超越同黨對手的民主黨核心選民力量。

如今拜登及其盟友在南卡羅萊納州的努力,也是廣泛支持非裔選民支持的一部分,尤其接下來在喬治亞州等「搖擺州」(又稱戰場州),以及密西根州、賓州、威斯康辛州等「藍州」,非裔選民對態度對拜登連任之路至關重要。

共和黨籍前總統川普近來勢破如竹,接連在愛荷華州和新罕布夏州的黨內初選中勝出,最大的競爭對手迪尚特也退選轉為支持他,是拜登最大的潛在對手。自 1976 年來,南卡羅萊納州從未在大選中支持過民主黨總統競選者,但因非裔選民佔該州民主黨選民一半以上,對拜登來說,吸引民主黨支持者為重要考驗。

相關閱讀:【美國總統大選】迪尚特退初選、海利不當副手 川普未來搭檔已有屬意人選

South Carolina, thank you for everything. pic.twitter.com/AaPEHljet9