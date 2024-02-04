近14年來最嚴重天災　智利中部野火至少已造成50人喪命

智利中部地區正因爲大規模熱浪而爆發嚴重的森林大火，並已造成至少51人喪生，政府現已宣佈進入國家緊急狀態且表示將調集所有資源滅火，不過目前仍難以有效控制狀況。當局表示，這不只是智利歷史上最嚴重的野火災情，更是2010年智利大地震以來最嚴重的天災。

事實上，對於夏天的智利來說，野火並非新鮮事，但是這幾年因為熱浪、乾旱問題日漸惡化，導致野火的發生頻率變得更高，規模也更致命。

智利內政與公共安全部長托哈（Carolina Tohá）指出，目前智利全國約有92起發生中的野火，週末期間影響面積在一天之內從3萬公頃暴增至4.3萬公頃，其中40處的火勢已受到控制，另外29起則正逐步削弱，不過最迫切的危機在於很多發生地非常靠近大都市，這意味可能會出現更多人員及財產損失。

受災嚴重的區域包括智利夏季熱門的度假勝地比尼亞德爾馬（Vina del Mar）、鄰近拉坎帕納國家公園（La Campana National Park）的中部城鎮利馬切（Limache）、馬爾加馬爾加省（Marga Marga Province）首府基爾普埃（Quilpué），以及阿萊馬納鎮（Villa Alemana）等地，而智利最大的海港、瓦爾帕萊索大區（Valparaíso）首府瓦爾帕萊索目前情況則最為嚴峻。

現階段，除了智利政府宣布進入國家緊急狀態以調集所有資源救災、控制火勢以外，野火最嚴重的區域也已實施宵禁以確保救災道路更順暢，只是雖然已出動多達1400名消防與急救相關人員，且動用卡車及直升機救災，由於大火幾乎阻礙了所有有效交通方式，救援行動進展並不算快速；相關人員警告，死亡人數在未來幾天應會持續攀升。

一位居民波加爾（Rodrigo Pulgar）接受《法新社》訪問時表示，他本來試圖幫忙鄰居撲滅延燒至對方房屋上的火苗，轉頭一看卻發現自己家也著火了。看著被熱氣蒸騰至空中落下的燃燒餘燼，簡直就跟地獄一樣。