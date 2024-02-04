【近10年首見】台糖豬肉檢出瘦肉精 2月3日起接受梅花肉片退貨 台灣消基會籲檢討認證檢驗制度

更新時間:2024-02-04 14:29

首次發稿:2024-02-04 11:49

國產台糖安心豚梅花肉片遭檢出瘦肉精西布特羅引發各界關注，以下為各縣市主管單位截至最新稽查情形:

2月4日 基隆市 台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），基隆市衛生局接獲訊息後，立即派員前往全聯和國防部福利站稽查，確認沒有進貨此批產品。 苗栗縣 苗栗縣衛生局4日指出，已將轄內台糖委託信功實業生產的豬肉相關製品，全面預防性下架。 縣市名稱 稽查日期: 2月2-3日 台北市 台北市衛生局3日表示，目前未接獲通知有問題產品流入，但將主動加強市售通路稽查及抽驗。 高 雄市 國防部福利事業管理處台中福利站販售的台糖梅花肉片，被檢出瘦肉精西布特羅數值超標，高雄市衛生局獲訊2日晚間派員查察轄內16家全聯門市，其中1家查獲20包同批產品，已要求業者下架。

此外高雄市3日獲報指部分問題產品流向高雄地區一家超商，經查目前架上已無該批產品，衛生局也擴大稽查全市超市賣場等。 桃園市 桃園市衛生局3日兵分多路赴多處賣場、超市稽查並抽驗肉品。 新北市 根據中央社，問題產品也流入新北市一家台糖特約專櫃門市，衛生局稽查發現此門市共進貨16包，已販售完畢，目前要求業者主動與消費者聯繫溝通後續處理事宜。 屏東縣 台糖安心豚梅花肉片遭檢出含瘦肉精西布特羅，屏東縣衛生局隨即啟動市售端查核，派員赴20家超市、賣場等處稽查，未發現有陳列販售台糖梅花豬肉片產品。 台南市 國產台糖安心豚梅花肉片日前檢出瘦肉精西布特羅數值超標，台南市政府查出是台糖豬隻送到屏東屠宰後分裝，已要求業者回收下架。

首次發稿:2024-02-04 11:49

台糖梅花肉片檢出禁用瘦肉精西布特羅（Cimbuterol）數值超標，來源豬場豬隻血清、毛髮及飼料檢驗結果３日晚間出爐，台糖表示，經畜產會檢驗結果合格，未含瘦肉精成分，也已向台中市府申請複驗，結果預估3、4天後出爐。

台糖重申，從未購買使用瘦肉精養殖，將配合衛生單位持續調查釐清，自2月3日起接受對梅花肉片退貨，請消費者提供購買證明正本（如發票）或電子載具，在原購買通路辦理退貨，不限原店家，也無須攜帶商品實物。

由於台糖推測是委外屠宰商信功實業股份有限公司屠宰時造成交叉污染，屏東縣衛生局2日及3日也派員前往位於長治鄉的信功公司查核(下圖) ，廠區環境衛生符合食品良好衛生規範準則規定。

圖/（屏東縣衛生局提供）中央社

國產台糖安心豚梅花肉片日前檢出瘦肉精西布特羅數值超標，台北市衛生局3日表示，目前未接獲通知有問題產品流入，但將主動加強市售通路稽查及抽驗。（台北市衛生局提供）中央社

消基會: 台糖公司應立刻下架回收

所有肉類產品

台糖安心豚梅花肉片被檢出瘦肉精西布特羅超標，消基會昨(3日) 說，台糖公司應立刻下架回收所有肉類產品，政府也應溯源追查並重新檢視認證和檢驗制度，杜絕事件再度發生。

國產台糖安心豚梅花肉片檢出乙型受體素西布特羅（俗稱瘦肉精）數值超標，依違反食安法開罰，這是近10年第1次在市面上抽驗到瘦肉精，引發社會關注。

中央社引述消基會3日表示，台糖豬肉產品驗出瘦肉精，為維護民眾健康，台糖應立即回收下架所有相關肉類產品，主管機關及台糖公司更應亡羊補牢，徹底調查檢視其豬隻飼養或飼料生產全部環節找出問題所在，消除民眾疑慮，並杜絕事件再度發生。

消基會也提到，政府機關應進一步溯源追查這次出現的西布特羅究竟是何家飼料業者加工時所添加，且該家業者所加工製造的飼料等也應全面檢驗、追查銷售去處，避免有漏網之魚，危害民眾健康。

消基會並提到，台糖安心豚梅花冷凍肉片擁有台灣優良農產品標章（CAS）及農產品產銷履歷（TAP）雙認證，但仍出現紕漏，這代表台灣的驗證制度仍有不完備之處，農政單位應重新從嚴檢視與檢討，是否應加強抽驗檢查的頻率及縮短檢驗的間隔期間，重拾民眾對認證標章的信賴度。

消基會也提到，10年來從未檢出瘦肉精，是否意謂抽驗次數及抽驗件數仍有不足，呼籲衛生單位應定期、足量加強檢驗次數、公告周知，確實為消費者把關，且應迅速建立對飼料業者抽驗制度，從源頭管理才能保障民眾權益。

台糖3日晚間發布聲明

台糖3日晚間發布聲明指出，中央畜產會2日晚間至南靖畜殖場，採取豬隻血清、毛髮及飼料，送至畜產會屏東技術服務中心檢驗，結果稍早出爐，實驗室檢驗都未檢出乙型受體素瘦肉精，為合格狀態。

台糖表示，已將同批下架的梅花肉品，持續送交畜產會檢驗所檢驗。

台糖再次重申，從未購買或使用瘦肉精養殖豬隻，有關台中市食品藥物安全處2日的抽檢結果，也已正式發函依法提出複驗申請，後續會配合衛生單位的各項溯源調查釐清。