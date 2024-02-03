台北誠品生活走春指南！貪吃地圖精選排隊名店這天送炸湯圓　英國米其林主廚推春節「暴富」伴手禮

誠品生活四大走春指南嚴選傳統新年表演、藝文限定主題展、 老饕點名美食等三大主軸。

指南1：龍年開運6大搶手宮廟錢母獻祝福



2月5日至18日 至誠品生活文創平台expo指定店別消費滿2,000元， 即有機會收服朝隈俊男人氣公仔「 招財野生大貓」。

誠品生活新店以2月10日由屢受國外邀約表演的舞龍舞獅「 龍獅騰春」揭開新春序幕，2月18日有受教於國寶布袋戲大師的大 氣團帶來「秀布袋」布袋戲跳加官祈福，以及花藝、 剪紙燈籠等一系列手作接連舉行，邀會員體驗、共度佳節。

誠品生活集高居求財靈驗排行榜的「 烘爐地南山福德宮」、「北港武德宮」，以及全台唯一財神祖廟「 嘉義文財殿」等6大人氣廟宇錢母獻祝福， 初一至初五至指定店別憑不限消費金額發票即可兌換限量開運錢母， 匯集財運輕鬆補財庫。

指南2：西區「貪吃地圖」揭6大排隊名店



誠品線上「甲辰年節食品展」與英國米其林二星主廚合作出品「唐舖子」喜氣推出「2024新 春暴富禮盒」。

誠品生活西門、武昌號召「貪吃地圖」之旅，即日起至3月5日精選西 門町周邊6大排隊名店，超夯美食與點心齊聚一堂，60 年老店「楊記冰店」明星商品花生玉米加圓冰，經6小時熬煮的鬆軟 花生粒搭上香甜玉米粒的豐富口感，隱藏巷弄間的「梁山泊小籠湯包」， 一口咬下皮薄餡多的小籠湯包，是只有內行老饕才知道的限量美食！風靡日韓的「三兄妹雪花冰」豆花加粉圓，每日堅持手作， 豆花香醇風味令各地遊客意猶未盡， 多種美食口袋名單皆能憑誠品點指定點數兌換品嚐，2月24日於 西門、武昌兩店單筆消費滿額可領炸湯圓。

誠品線上「甲辰年節食品展」即日起至2月29日春節伴手禮75折起 ，與英國米其林二星主廚合作出品「唐舖子」喜氣推出「2024新 春暴富禮盒」，結合傳統工藝的牛軋糖，搭配富貴暴富設計， 榮登新春最吸睛的年節禮盒，送禮心意更加倍。

號稱最薄夾心巧克力專利的「Cona's妮娜巧克力」 嶄新進駐南西1F，龍年春節應景「薄片夾心巧克力澎湃組」限時6 3折，濃郁的黑巧克力薄片飽含深厚風味內餡；新店則推「 旅旅時光」龍花富貴禮盒，融合四季圓滿寓意， 酥餅以春花綻放姿態迸發果香，搭配搶眼可愛的桃紅祥龍包裝， 做為伴手好禮再適合不過。

指南3：獨家打卡點 「骨狗玩偶」風靡毛孩圈



Carol Meat展覽《波波冰狗室-公路旅行》。

過年亮麗登場怎能不紀錄！2月5日至3月11日誠品生活南西迎來藝術 家Carol Meat卡肉，首度攜嶄新主題《波波冰狗室-公路旅行》， 將可愛的冰狗室打造成具有休息區、加油站、美容院、 郵局等站點的小小公路，４大獨家打卡點，為難得合影機會！

Car ol Meat卡肉筆下的四大明星角色也將一一化身為文具、飾品、 服飾等近40種圍繞生活實用的可愛週邊， 像是甫上市即搶售的即可拍相機、高質感貝殼光髮夾與梳子、 多重功能萬用袋，或是受老粉萬眾期待、 與去年不重款的全新設計鑰匙圈、刺繡襪子等，品項眾多， 各個色彩飽和鮮明，還能與毛小孩分享繽紛喜悅！ 讓主人毛孩都開心的「放大版寵物骨狗玩偶」、撞色「寵物領巾」， 以及「歡迎小狗！人類不落地」等超趣味警示立牌應有盡有！

此外， 活動期間單筆消費滿500元即可獲得限量設計紅包袋乙個、 任一消費還能獲得一張未來明信片， 一年後的波波冰狗室將化身為未來郵差回寄明信片， 替您留下不虛此行的公路回憶。

指南４：心靈充電站！徜徉文藝、踏訪「新港培桂堂限定店」v. s.「小王子主題展」



小王子主題展。

到中南部來場藝文之旅！除了遊逛台中綠園道藝文聚落、走訪「 城市美術館」誠品生活480， 也可到嘉義一覽全台最迷你誠品書店！全新亮相的誠品書店「 新港培桂堂限定店」，比鄰《雲門舞集》創辦人林懷民家族祖厝「 培桂堂」，以10坪空間匯聚歷史、文學、地方創生等各類選書， 並提供誠品線上下單、培桂堂限定店取貨與門市預留服務。

開幕期間特別策畫「小王子主題展」，推出近30種相關主題書籍 、文具等設計選品，即日起至2月14日， 誠品會員與新港民眾當日消費滿168元即贈洋桔梗乙組；3月3日前 ，當日消費滿666元贈傳承百年古早味甜點新港飴乙份（ 數量有限，贈完為止）；憑培桂堂參觀門票，當日消費滿399元還 可再享結帳95折優惠乙次（每張門票限使用乙次優惠）。

以上圖片由誠品生活提供