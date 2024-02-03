台北誠品生活走春指南！貪吃地圖精選排隊名店這天送炸湯圓　英國米其林主廚推春節「暴富」伴手禮

誠品生活四大走春指南嚴選傳統新年表演、藝文限定主題展、老饕點名美食等三大主軸。
指南1：龍年開運6大搶手宮廟錢母獻祝福
2月5日至18日至誠品生活文創平台expo指定店別消費滿2,000元，即有機會收服朝隈俊男人氣公仔「招財野生大貓」。
誠品生活新店以2月10日由屢受國外邀約表演的舞龍舞獅「龍獅騰春」揭開新春序幕，2月18日有受教於國寶布袋戲大師的大氣團帶來「秀布袋」布袋戲跳加官祈福，以及花藝、剪紙燈籠等一系列手作接連舉行，邀會員體驗、共度佳節。
誠品生活集高居求財靈驗排行榜的「烘爐地南山福德宮」、「北港武德宮」，以及全台唯一財神祖廟「嘉義文財殿」等6大人氣廟宇錢母獻祝福，初一至初五至指定店別憑不限消費金額發票即可兌換限量開運錢母，匯集財運輕鬆補財庫。
指南2：西區「貪吃地圖」揭6大排隊名店
誠品線上「甲辰年節食品展」與英國米其林二星主廚合作出品「唐舖子」喜氣推出「2024新春暴富禮盒」。
誠品生活西門、武昌號召「貪吃地圖」之旅，即日起至3月5日精選西門町周邊6大排隊名店，超夯美食與點心齊聚一堂，60年老店「楊記冰店」明星商品花生玉米加圓冰，經6小時熬煮的鬆軟花生粒搭上香甜玉米粒的豐富口感，隱藏巷弄間的「梁山泊小籠湯包」，一口咬下皮薄餡多的小籠湯包，是只有內行老饕才知道的限量美食！風靡日韓的「三兄妹雪花冰」豆花加粉圓，每日堅持手作，豆花香醇風味令各地遊客意猶未盡，多種美食口袋名單皆能憑誠品點指定點數兌換品嚐，2月24日於西門、武昌兩店單筆消費滿額可領炸湯圓。
誠品線上「甲辰年節食品展」即日起至2月29日春節伴手禮75折起，與英國米其林二星主廚合作出品「唐舖子」喜氣推出「2024新春暴富禮盒」，結合傳統工藝的牛軋糖，搭配富貴暴富設計，榮登新春最吸睛的年節禮盒，送禮心意更加倍。
號稱最薄夾心巧克力專利的「Cona's妮娜巧克力」嶄新進駐南西1F，龍年春節應景「薄片夾心巧克力澎湃組」限時63折，濃郁的黑巧克力薄片飽含深厚風味內餡；新店則推「旅旅時光」龍花富貴禮盒，融合四季圓滿寓意，酥餅以春花綻放姿態迸發果香，搭配搶眼可愛的桃紅祥龍包裝，做為伴手好禮再適合不過。
指南3：獨家打卡點 「骨狗玩偶」風靡毛孩圈
Carol Meat展覽《波波冰狗室-公路旅行》。
過年亮麗登場怎能不紀錄！2月5日至3月11日誠品生活南西迎來藝術家Carol Meat卡肉，首度攜嶄新主題《波波冰狗室-公路旅行》，將可愛的冰狗室打造成具有休息區、加油站、美容院、郵局等站點的小小公路，４大獨家打卡點，為難得合影機會！
Carol Meat卡肉筆下的四大明星角色也將一一化身為文具、飾品、服飾等近40種圍繞生活實用的可愛週邊，像是甫上市即搶售的即可拍相機、高質感貝殼光髮夾與梳子、多重功能萬用袋，或是受老粉萬眾期待、與去年不重款的全新設計鑰匙圈、刺繡襪子等，品項眾多，各個色彩飽和鮮明，還能與毛小孩分享繽紛喜悅！讓主人毛孩都開心的「放大版寵物骨狗玩偶」、撞色「寵物領巾」，以及「歡迎小狗！人類不落地」等超趣味警示立牌應有盡有！
此外，活動期間單筆消費滿500元即可獲得限量設計紅包袋乙個、任一消費還能獲得一張未來明信片，一年後的波波冰狗室將化身為未來郵差回寄明信片，替您留下不虛此行的公路回憶。
指南４：心靈充電站！徜徉文藝、踏訪「新港培桂堂限定店」v.s.「小王子主題展」
小王子主題展。
到中南部來場藝文之旅！除了遊逛台中綠園道藝文聚落、走訪「城市美術館」誠品生活480，也可到嘉義一覽全台最迷你誠品書店！全新亮相的誠品書店「新港培桂堂限定店」，比鄰《雲門舞集》創辦人林懷民家族祖厝「培桂堂」，以10坪空間匯聚歷史、文學、地方創生等各類選書，並提供誠品線上下單、培桂堂限定店取貨與門市預留服務。
開幕期間特別策畫「小王子主題展」，推出近30種相關主題書籍、文具等設計選品，即日起至2月14日，誠品會員與新港民眾當日消費滿168元即贈洋桔梗乙組；3月3日前，當日消費滿666元贈傳承百年古早味甜點新港飴乙份（數量有限，贈完為止）；憑培桂堂參觀門票，當日消費滿399元還可再享結帳95折優惠乙次（每張門票限使用乙次優惠）。
以上圖片由誠品生活提供