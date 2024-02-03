不只恆大爛尾樓危機 中國房市供過於求 空屋足可住1.5億人　

曾經叱吒一時的中國地產龍頭中國恆大（恒大）（China Evergrande），1 月 29 日遭香港高院下令清算（清盤），讓外界再次將焦點投在了中國的爛尾樓深淵。路透社走訪了河北一處尚未完工的恆大建案，一片荒煙漫草，在寒冬中顯得格外淒涼。根據日經亞洲，連年來的建屋狂潮，已使中國房市供過於求，如今乏人問津的多餘住宅，足足可住上 1.5 億人。

恆大爛尾樓一景

河北省石家莊市市中心，有一處「石家莊恒大時代新城」建案，高樓大廈矗立在雜亂的工地、雜草環境中，一派了無生氣，正如屋主的心情。此建案共 1,800 間房子，在恆大於 2021 年爆發債務危機後，停工至今，官方公告指，正尋覓其他開發商接手。

2017 年以 35 萬美元在此處購買兩套預售屋的 38 歲當地居民，被困在無法脫手也無法入住的困局中，前方是看不到盡頭的交屋日，心中是無言的吶喊。恆大雖一再強調，儘管遭到清算，仍會致力保交樓，政府也是一貫的信心喊話，但對這名民眾而言，對中國房市已然失去信心。

根據野村證券去年 11 月的一份報告，恆大與諸多負債累累的建商，在全國留下了約 2,000 萬間未蓋好的住宅，資金缺口高達 4,460 億美元。專研中國市場的顧問公司龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）分析，截至 2023 年，恆大至少收了 60 萬間預收屋款項。

蓋太多卻沒人買

人口減少導致蓋太多卻沒人住，處處都在降價求售，買氣卻依舊慘澹，中國房市泡沫儼然正在形成。日經亞洲指出，2023年底，中國多蓋的住宅空間約達 50 億平方公尺。若以一戶 3 人、樓面積 100 平方公尺（30.25 坪）計算，換算下來約有 5,000 萬間空屋，足足可住1.5億人。

同樣被債務逼得如熱鍋上的螞蟻的，還有另一房地產巨擘碧桂園（Country Garden Holdings），為了籌措資金還債，不惜流血大拍賣。四川省南昌市的碧桂園業務，正急著拋售手上標的， 110 平方公尺（33.28 坪）的公寓已砍價 22%，來到 62 萬元人民幣（新台幣 270 萬元），若有興趣，「價格還可以談。」隨著房市飽和，削價競爭潮短期恐難停歇。

中國 30 多歲的年齡層是房屋首購族的大宗，2020 年人口約 2.2 億，但到了 2035 年，恐掉到 1.6 億人，這意味需求只會看跌。房市不爭氣，直接衝擊了地方經濟。地方政府欲拍賣地產權，卻苦無買主，畢竟建商手上充盈著賣不出去的房子，實已無餘力（錢）購地。



2024年2月1日，中國河北石家莊一處恆大未完成建案。（圖／路透社Tingshu Wang）