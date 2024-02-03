透明廁所您敢用嗎？台北捷運打造超Chill新餐飲空間　霓虹燈貨櫃屋以鋼鐵人為靈感

為活化都市空地，台北捷運公司找來大稻埕碼頭貨櫃市集營運團隊時藝多媒體操刀，將中正紀念堂3號出口旁空地打造成R8 Metro Bar 輕食吧，已於昨（2）日晚間開幕，搶眼的霓虹燈配上貨櫃屋，地面設計成台北捷運月台充滿巧思，地理位置方便，鄰近景點包含南門市場、植物園、Revolver酒吧等，適合外國旅客或上班族下班後來份熱狗堡、炸雞配上一杯清涼啤酒。

R8 Metro Bar進駐金色三麥帶來各式風味的精釀啤酒；Hot LA提供特有的起司狂牛漢堡及熱狗堡，建議配上店家自製的墨西哥辣椒醬、濃郁奶香起司醬、美式黃芥末醬、特調燒肉醬等醬料，另有多款精選特調調酒；樂雞起源於大稻埕碼頭貨櫃市集，主打韓式美食，韓式炸雞、炸豬五花肉、辣炒年糕、韓式魚板、 韓國燒酒，現場可試水蜜桃燒酒配啤酒十分解膩。

整體設計走賽博龐克風，運用五光十色的燈光打造獨特的視覺感受，入口兩側設計的靈感源自鋼鐵人胸口的迷你方舟反應爐的造型，店內還設置透明廁所，上鎖後才會變隱密空間，不少民眾一開始還不敢踏入洗手間十分有趣，該場域預計營運至少一年，未來規劃將於其他捷運站空地設置類似的空間。

R8 Metro Bar 輕食吧位於中正紀念堂站三號出口。(影/台灣英文新聞Lyla Liu)