【落英繽紛】阿里山賞櫻去 檜木賞櫻列車3月期間限定

冬末春初，阿里山百花齊放，林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（林鐵及文資處），推出「綻放舞櫻」主題遊程，只有 4 個梯次，想搭火車賞櫻的民眾，可得把握機會，以免向隅。

「綻放舞櫻」蒸汽主題列車限定 4 梯次，分別為 3 月 11 日、3 月 18 日上、下午各 1 梯次（活動於阿里山森林遊樂區內），費用每人 2,399 元，每梯次限額 80 人，含林鐵車資、餐點、達人領路、導覽費及林鐵紀念品。

林鐵及文資處表示，遊程將由「漫步在雲端」的阿里山生態攝影達人黃源明領路，前往私房景點拍攝。乘客將能搭上國寶級 31 號蒸汽火車附掛全臺灣檜木所打造的檜木車廂，感受鐵道山林古典魅力。

最不能錯過的，莫過於蒸汽火車於沼平車站駛出，沿著 S 形軌道以騰雲駕霧之姿與粉嫰櫻花入鏡留念，繽紛落櫻伴隨氣勢磅礡的蒸機鳴笛，坐火車賞櫻花堪稱阿里山櫻花季最具代表性的遊程。

除了搭蒸汽火車賞櫻，林鐵亦大推去年與臺灣菸酒推出後大獲好評的「沼平櫻啤酒」，以水蜜桃基底搭配櫻花萃取物的粉色酒體，瓶蓋上的百年經典蒸汽火車 31號，更與「綻放舞櫻」主題列車相呼應。「沼平櫻啤酒」僅限嘉義地區限時限量販售，旅客可就近在阿里山車站或沼平車站選購。

林鐵主題列車一律採網路預約購票，乘車日（含）前 15 天上午 10 點開放訂票。遊程細節及訂取票規可至林鐵及文資處官網、 Facebook 粉絲團或洽（05）2779843#359。

* 未滿十八歲禁止飲酒



阿里山櫻花蒸汽火車（圖／林鐵及文資處／黃源明攝）



沼平櫻啤酒（圖／林鐵及文資處）