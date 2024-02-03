台灣國產豬肉驗出瘦肉精　農業部已溯源採樣送驗　台糖：可能生產線交叉感染

台中市府日前前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站抽驗豬肉產品，昨（2）日驗出台糖梅花肉片含有瘦肉精，產品已全數下架，農業部表示，以溯源、採樣送驗，原因待釐清。

衛生局2日說明，此肉品具有台灣優良農產品標章（CAS）及農產品產銷履歷制度（TAP）認證，由台灣糖業股份有限公司監製、屏東縣信功實業有限公司屠宰加工，初步掌握產品銷售於全聯及國防部福利事業管理處所屬台中福利站，已通知此批肉品應全數下架停止販售並回收。

農業部2日表示，台中市政府1月15日至國防部福利事業管理處台中福利站抽驗豬肉產品，檢出西布特羅（Cimbuterol）0.002 ppm ，為一種乙型受體素（瘦肉精），法規標準為不得檢出；接獲通知立即啟動回溯機制，至來源豬場進行移動管制，並採集血清、毛髮及飼料等檢體送實驗室檢驗，以釐清可能原因。

農業部說明，近5年監測國產豬隻（包含西布特羅）的結果顯示，每年檢驗豬血清與豬毛髮至少5900件以上，皆未檢出乙型受體素，衛生單位在過去5年於消費端也未檢出乙型受體素，這次豬肉產品檢出的原因尚待進一步釐清。

針對相關產品涉及產銷履歷及優良農產品驗證部分，農業部將依「農產品生產及驗證管理法」規定，採取相關措施及適當處置，若有違反法令情事，最重將終止驗證處理。

有關違法使用動物用藥品的懲處方面，農業部重申，牧場業者不得使用來歷不明及未經核准的動物用藥品，查獲違法者可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，1年內再犯，更可處250萬元以下罰鍰。

根據中央社，台糖表示，最為國營事業，絕不採購也不使用瘦肉精，要求所有飼料添加劑供應商送檢並提供檢驗報告，也會對添加劑進行抽查。

至於檢出瘦肉精原因，台糖分析，台糖豬肉屠宰和分切都是委外，委外屠宰商也有屠宰其他豬隻，台糖豬隻都是在下午屠宰，有可能是早上屠宰其他業者豬隻後，汙染到生產線，意即交叉污染。