4日全台灣溫暖有陽光　5日起降雨量提高逐漸轉冷

中央氣象署預報，明（4）日全台氣溫明顯回升，大致為多雲可見陽光，5日鋒面通過，降雨率提高，6日開始轉冷，7日至9日大陸冷氣團逐漸加強，全台降雨率提高。

氣象署說，今天東北季風持續影響，迎風面雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島局部地區有雨，各地低溫攝氏17到19度，白天高溫北台灣為20至22度，整日感受偏涼，其他地區普遍25至28度，局部可能至30度。

氣象署預測，明（4）日白天東北季風減弱回到偏南風的環境，北台灣氣溫明顯回升； 迎風面的東半部及恆春半島有局部短暫雨，大致為多雲可見陽光的天氣，晚間起鋒面接近，中部以北晚局部短暫陣雨。北台灣高溫可達27度，東半部25至27度，中南部28至30度，屏東有機達32度。

5日將有一波結構良好的鋒面通過，天氣明顯轉變，中部以北及東半部降雨機率明顯提高，有局部短暫陣雨，上半天雨勢會較大，南部地區為多雲；鋒面通過後風向再度轉為東北風，北台灣氣溫下降、天氣逐漸轉涼。

6日冷空氣南下，北台灣氣溫持續下降，水氣減少，但北部、東半部仍有局部短暫雨，中部山區零星短暫雨。

7至9日大陸冷氣團持續增強，北台灣天氣轉冷，其他地區氣溫也逐漸下降；同時華南雲雨區東移，全台降雨機率提高，北部及東北部地區有雨，中部、東部及南部山區有局部短暫雨，南部為零星降雨。