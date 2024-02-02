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日方擔心川普削弱美國對台灣支持 盼勿與中國達成任何協議

By 台灣英文新聞
2024/02/02 20:34
2023年9月25日，川普出席南加州一場造勢活動。（圖／路透社Sam Wolfe）

2023年9月25日，川普出席南加州一場造勢活動。（圖／路透社Sam Wolfe）

美國共和黨川普重返白宮之路來勢洶洶，美國在亞洲最親密的盟友日本一直試圖向其傳遞訊息，即不要試圖與中國達成任何協議，這可能導致多年來遏制北京的集體努力功虧一簣，危及脆弱的區域和平。日本官員擔心，川普將削弱美國對台灣的支持。

美國前總統川普（Donald Trump）接連在愛荷華州和新罕布夏州共和黨初選中獲勝，最大對手迪尚特退出初選轉為支持他，川普出現在11月大選選票上的可能性大增。然而川普的對中國立場，近來又發表關於台灣半導體搶美國生意等等言論，都讓外界對川普若再次當選後，其台海立場可能觸發的後果感到不安。

此外，日方也擔心川普可能再次透過對鋼鐵徵收關稅等保護主義貿易措施來打擊日本，並再次要求日本支付更多駐日美軍費用。川普本週才主張，若當選將阻止日本製鐵公司（Nippon Steel）以149億美元併購美國鋼鐵公司（US Steel Corp）。

路透社引述6位匿名官員指出，日本最擔心若川普重新掌權，可能會尋求美中之間達成某種貿易或安全協議，破壞七大工業國集團（G7）近來對抗中國的努力。

基於川普執政時期的言論與行動，日方擔心川普可能準備削弱美國對台灣的支持，以尋求與中國達成協議，而此舉可能讓北京壯膽。前白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）在本週發表的新版回憶錄前言中寫道，若川普再次當選總統，可能會讓中國更有膽子封鎖台灣。

３名日本官員說法指出，日本派遣執政黨高層人士試圖與川普會面，日本外交官也與支持川普的智庫及前美國官員們來往，努力的傳遞訊息。2名日本官員說，與日方認為親近川普的人士打交道時，日本一直強調對中政策採取多邊做法的優點，例如七大工業國集團去年達成反對經濟脅迫和降低關鍵供應鏈風險的協議。

6名受訪官員中有3人說，曾在川普執政期間擔任日本副首相的自由民主黨重量級人物麻生太郎，上月前往美國試圖與川普見面，但未如願。麻生太郎辦公室對此不願置評。2名官員透露，日本新任駐美大使山田重夫已接獲聯繫川普競選團隊的具體指示。日本駐華盛頓大使館拒絕評論美國大選相關事宜。
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