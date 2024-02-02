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黃色小鴨回歸　高雄市府推「賞鴨航班」、免費玩冬日遊樂園

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/02 18:09
高雄市政府推出「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」活動，在16至18號碼頭設置大型充氣藝術裝置、4大主題氣墊...

高雄市政府推出「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」活動，在16至18號碼頭設置大型充氣藝術裝置、4大主題氣墊...

為慶祝黃色小鴨重返高雄，高雄市府不僅設置大型充氣藝術裝置、遊樂設施等，民眾免費領票遊玩，文化局也推式出「賞鴨航班」，從多種角度欣賞黃色小鴨，還會贈送1頂限量小鴨紙帽。

高市府推出「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」活動，1月27日至2月25日於愛河灣及16至18號碼頭登場，設置多項遊樂設施，包含黃色球池、4大主題氣墊及旋轉木馬、咖啡杯等共15座設施，且全部免費。

想前往遊樂園遊玩的民眾，注意需先提早領取票券。高雄市觀光局表示，樂園規劃每日下午2點免費發放「日光券」，使用時間為下午3點至6點，假日下午5點加碼發放「星光券」，使用時間為晚上6點至9點，每場次3小時，小朋友可無限設施種類及次數暢玩。

此外，高雄市文化局即日起至2月25日，推出文化遊艇賞鴨航班，讓民眾可從海上多視角觀賞小鴨，凡購票搭船就贈送1頂限量的小鴨紙帽，一趟約50分鐘，船上提供導覽服務，沿途行經香蕉碼頭、大港橋、愛河灣、16至18號碼頭、中島商港區、旗后燈塔。

欲搭船賞鴨者，可至KLOOK客路或超商ibon平台預購，或至棧貳庫文化遊艇售票處洽詢。

文化局長王文翠表示，高雄市立美術館也邀請多名藝術家，於17號碼頭推出大型充氣藝術裝置展「療癒森林」，每日夜晚於愛河灣更有高雄流行音樂中心所規劃的「金呱閃閃」燈光展演登場，襯托黃色小鴨的療癒模樣。

另外，文化局也規劃開往紅毛港文化園區船班航線，園區初一至初五期間並舉辦「紅毛港歡樂行春趣」活動，包含闖關活動、柑仔店體驗、童玩體驗等。而2月14日情人節當天，2人穿著情侶裝入園，還有新台幣49元入園等優惠。
高雄
黃色小鴨
遊樂園
裝置藝術

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