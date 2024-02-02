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旅英注意！倫敦驚傳投擲腐蝕物質傷人　12人輕重傷嫌犯在逃

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2024/02/02 18:05
英國警方公布投擲腐蝕物質傷人案嫌疑人畫面（圖／截自<a href="https://twitter.com/metpoliceuk" ro...

英國警方公布投擲腐蝕物質傷人案嫌疑人畫面（圖／截自 Metropolitan Police）    

英國倫敦南部蘭貝斯區克萊姆（Clapham）當地時間１月31日晚間發生嫌犯當街投擲疑為鹼性腐蝕物質，一名婦女及兩位女兒被攻擊，包括前來施救的路人及警察共12人受傷。

衛報報導，本週三晚上 7 點 25 分，現年 35 歲的艾澤迪（Abdul Shokoor Ezedi）疑似與相識的一名31歲女性起了口角，向她及她 3 歲與 8 歲的女兒投擲了疑為鹼性腐蝕物質。受害者呼救引起附近市民注意，隨即上前幫助，並呼叫救護人員與警方。嫌犯臉部嚴重受傷，逃離現場。

警方表示，該位婦女及兩位年幼的孩子送醫後情況穩定，傷勢並非「危及性命」但「改變了（她們的）生活」。3 位協助的熱心人（2 位 30 多歲、1 位 50 多歲）受到輕度灼傷，目前都已出院。5 名趕往現場的員警也在接受治療後離開醫院。

警方指出，嫌疑人艾澤迪最後一次被人目擊，是在倫敦北部的卡利多尼安路（Caledonian Road）一帶，距離案發的克萊姆約８公里，但並未透露具體時間。艾澤迪可能是從英格蘭東北部新堡（Newcastle）前來倫敦行兇，並可能返回新堡。

警方指出，艾澤迪為阿富汗人，於2016年搭乘貨車抵達英國，2018年曾因性犯罪入監服刑，刑滿後英國當局為其提供難民庇護。如今警方稱他為「危險人物」，敦促公眾不要接近他，應撥打報警電話。
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