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WHO：2050年全球新發生癌症人數將增加77% 四大危險因子曝光

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/02 17:28
癌症示意圖。（圖／路透社Alamy）

癌症示意圖。（圖／路透社Alamy）

「世界癌症日」前夕，世界衛生組織WHO屬下的國際癌症研究機構（IARC）於本週四（2/1）公布最新的癌症負擔和新發癌症病例，據估計，到了2050年，新發癌症病例數將達3,500萬以上，比2022年增加 77%。

IARC統計了全球185個國家36種癌症類型的最新發病率、死亡率情況；2022年約有2,000萬新發癌症病例和970萬人死亡。被診斷出癌症的患者中，5年的生存人數約為5,350 萬人；約有五分之一的人一生中都曾得過癌症，大約有九分之一的男性、十二分之一的女性死於癌症。

預估到了2050年將有超過3,500 萬新癌症病例，比 2022 年約 2000 萬例新發病例增加 77%。

IARC表示，預計最發達國家的病例數增幅最大，與2022年的估計相比，2050年預計新增病例將增加480萬例；全球中等範圍的國家預計出現99%的增幅。

IARC說，全球癌症負擔的快速成長反映了人口增長和老齡化的問題，以及人們接觸危險因子的變化，其中一些因素與社會經濟發展有關。菸草、酒精、肥胖和空氣汙染被列為癌症病例數上升的關鍵因素。

2022年全球發病率前三大的癌症分別是：肺癌、乳癌和大腸直腸癌。肺癌是全球最常見的癌症，新病例達250萬例，佔新病例總數的12.4%。 女性乳癌則位居第二，新增病例數達230萬例，佔新病例總數11.6%，其次是大腸癌（190萬例，佔9.6%）、攝護腺癌（150萬例，7.3%）和胃癌（97萬例，4.9%） 。

癌症死因中，肺癌是癌症死亡人數第一名，約計180萬人，佔癌症總死亡人數的18.7%，其次是大腸直腸癌（90萬人死亡，佔9.3%）、肝癌（76萬人死亡，佔7.8%） 、乳癌（67萬人死亡，佔6.9%） 及胃癌（66 萬人死亡，6.8%）。 肺癌又重回最常見的癌症第一名，推估與亞洲地區的菸害有極大關聯。

以不同性別的發病率和死亡率來說，女性最常被診斷出的癌症和癌症死亡的主要原因是乳癌，男性則是肺癌。

男性方面，攝護腺癌和大腸直腸癌是第二和第三常見的癌症，肝癌和大腸直腸癌則是癌症死亡的第二和第三常見原因。女性來說，肺癌和大腸直腸癌的新病例數和死亡人數分別為第二和第三名。

IARC還說，國際間癌症負擔方面存在著極度的不平等，特別是乳癌。富裕國中中，每12名女性中就有1人被診斷出乳癌，每71人之中有1人死於乳癌。然而，在較貧困的國家中，儘管每27人中才有1人診斷出乳癌，但每48人中就有1人死亡。
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