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臺灣企銀送暖長者獻祝福 銀髮樂齡學堂圍爐賀龍年

By 台灣英文新聞
2024/02/02 17:10
臺灣企銀同仁與點線麵餐飲創辦人白傳富、謝秀蘭賢伉儷(前中)前往新竹縣芎林鄉石潭社區「銀髮樂齡學堂」，為長者獻上春節祝福。(圖/臺灣企銀)

臺灣企銀同仁與點線麵餐飲創辦人白傳富、謝秀蘭賢伉儷(前中)前往新竹縣芎林鄉石潭社區「銀髮樂齡學堂」，為長者獻上春節祝福。(圖/臺灣企銀)

臺灣企銀長期投入社會公益，以照護銀髮長者為主軸，目前於全臺成立23家「銀髮樂齡學堂」據點，為落實社區照顧及強化銀髮長者間關懷互動，連續四年贊助地方社區辦理新春聯歡圍爐活動，祝福社區長輩們新的一年身體健康、好運「龍」總來！

為鼓勵高齡長者走出家門參與互動，感受春節團聚氛圍，此次「銀髮樂齡學堂」各據點新春聯歡活動場次時間一路從年前圍爐延續至元宵，每場依當地文化帶入不同特色，如客語社區以表演客家傳統歌曲及舞蹈為主題，與現場長輩同歡共樂，社區志工也不忘利用活動期間宣導居家安全觀念，共同打造友善的社區環境，場面熱鬧又溫馨。

該行致力強化銀髮長者身心靈照護，不僅透過共餐凝聚社區情感，亦與臺北市立大學產學合作，攜手辦理「銀髮族運動系列專業課程」，設計健康操、肌力、柔軟度及平衡等多項訓練課程，在專業教師及學生助教指導下，讓長者享有健康樂齡的生活，同時協助培育銀髮照護專業人才，實踐青銀共學並擴大公益效益。

臺灣企銀積極參與公益活動，落實ESG永續發展，深化與當地社區協會的緊密聯繫，持續協助「銀髮樂齡學堂」補助計畫及辦理課程活動等，該行透過發行「銀色之愛信用卡」提撥一般刷卡消費金額千分之3捐助至公益信託基金，專款專用於銀髮樂齡學堂長者、弱勢族群等照顧，112年逾37萬人次受惠，許多企業客戶也透過捐款、物資與食材捐贈等不同方式挹注愛心，提升銀髮照護品質，共創美好社會。

更新時間 : 2024-02-02 20:08 GMT+08:00

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