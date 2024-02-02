臺灣企銀送暖長者獻祝福 銀髮樂齡學堂圍爐賀龍年

臺灣企銀長期投入社會公益，以照護銀髮長者為主軸， 目前於全臺成立23家「銀髮樂齡學堂」據點， 為落實社區照顧及強化銀髮長者間關懷互動， 連續四年贊助地方社區辦理新春聯歡圍爐活動， 祝福社區長輩們新的一年身體健康、好運「龍」總來！

為鼓勵高齡長者走出家門參與互動，感受春節團聚氛圍，此次「 銀髮樂齡學堂」 各據點新春聯歡活動場次時間一路從年前圍爐延續至元宵， 每場依當地文化帶入不同特色， 如客語社區以表演客家傳統歌曲及舞蹈為主題， 與現場長輩同歡共樂， 社區志工也不忘利用活動期間宣導居家安全觀念， 共同打造友善的社區環境，場面熱鬧又溫馨。

該行致力強化銀髮長者身心靈照護，不僅透過共餐凝聚社區情感， 亦與臺北市立大學產學合作，攜手辦理「銀髮族運動系列專業課程」 ，設計健康操、肌力、柔軟度及平衡等多項訓練課程， 在專業教師及學生助教指導下，讓長者享有健康樂齡的生活， 同時協助培育銀髮照護專業人才，實踐青銀共學並擴大公益效益。

臺灣企銀積極參與公益活動，落實ESG永續發展， 深化與當地社區協會的緊密聯繫，持續協助「銀髮樂齡學堂」 補助計畫及辦理課程活動等，該行透過發行「銀色之愛信用卡」 提撥一般刷卡消費金額千分之3捐助至公益信託基金， 專款專用於銀髮樂齡學堂長者、弱勢族群等照顧，112年逾37萬 人次受惠，許多企業客戶也透過捐款、 物資與食材捐贈等不同方式挹注愛心，提升銀髮照護品質， 共創美好社會。