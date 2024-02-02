小資族過年紅包存起來買零股 臺灣證券交易所推出「零股交易快易懂」影片 介紹小資紅包理財投資術

證交所特別於農曆年前製作「零股交易快易懂」影片(https://twse.pse.is/5kmrjc)，介紹目前正流行的小資理財投資術，內容淺顯易懂、豐富多元，已於證交所臉書粉絲專頁與宅在家學習網推出，還不知道要如何運用年終獎金以及紅包的投資人，趕快把握時機前往觀看，為龍年理財投資做出最好的安排。

近來投資人開戶年輕化，截至去年底，投資人開戶人數達1,251萬人，53%民眾持有交易帳戶，其中20-30歲的開戶人口已突破該年齡層的5成，年輕族群參與提升，同步帶動零股、定期定額及 ETF 成交值皆創新高，其中，盤中零股成交值自實施以來增加15倍，零股成交⼾數由32萬⼾增加⾄113萬⼾，顯見零股交易已經成為小資族群最便利的理財投資管道。

「零股交易快易懂」影片，以農曆過年期間父子聊天對話情境，討論該如何好好運用年終獎金及壓歲錢，說明透過零股交易，可以用小小的錢投資儲蓄美好未來。影片介紹什麼是零股交易，盤中、盤後零股交易有何不同，零股和整股市場的差異，以及零股交易需要注意的事項。零股交易門檻低，能藉此開啟理財人生，養成投資習慣，只要持之以恆就能聚沙成塔，累積人生財富，是小資族群不可錯過的理財秘訣。

另外，還有生動有趣的「定期定額投資股票及ETF」影片(https://twse.pse.is/5kmrgb)，能讓投資大眾能一次了解定期定額投資股票及ETF的便利性與特性，透過定期定額有紀律性的投資，毋需再費心力研究高低點進場時機，長期持有更可降低平均成本、有效分散風險，是小資族群追求穩健長期獲利最佳的方式！

證交所臉書粉絲專頁與宅在家學習網，內容豐富活潑多元，持續定期推陳出新，是小資族群、學生及社會新鮮人等初入股市學習證券知識和了解交易風險不可錯過的利器，農曆過年期間，在家動動手指就能輕鬆快樂學習，讓證券知識創造自己人生的財富。