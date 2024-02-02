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TWQR跨足韓國　臺灣土地地銀行祭出15％現金回饋

By 台灣英文新聞
2024/02/02 16:59
土地銀行董事長謝娟娟(前排左一)、銀行公會雷仲達理事長(前排右四)、財金資訊公司林國良董事長(前排右二)與各金融機構代表等於1月31日赴韓...

土地銀行董事長謝娟娟(前排左一)、銀行公會雷仲達理事長(前排右四)、財金資訊公司林國良董事長(前排右二)與各金融機構代表等於1月31日赴韓...

赴韓旅遊用台灣Pay消費，再享15％現金回饋。土地銀行董事長謝娟娟、財金資訊公司攜手各公股行庫與主管機關1月31日赴韓國參與「TWQR（QR Code共通支付標準）韓國開通記者會」，並同步舉辦回饋活動，自即日起至4月30日，民眾在韓國3萬個特約商家使用台灣Pay/土銀行動Pay掃碼消費，最高可享15％現金回饋。

為推廣行動支付國家隊，我國集結央行、財政部、銀行公會、財金資訊公司，以及土地銀行等公股行庫，攜手韓國在地公司BC Card推動TWQR在韓上線，創下臺灣本土支付登陸韓國首例。土地銀行董事長謝娟娟、銀行公會理事長雷仲達、財金資訊公司董事長林國良、我國央行代表劉素珠、財政部國庫署代表王素英以及各公股行庫代表等於1月31日赴韓參與「TWQR韓國開通記者會」，慶祝TWQR打入韓國市場。

同時，為慶祝TWQR在韓上線，土地銀行與各公股行庫大力推動優惠回饋，只要民眾在113年1月31日至113年4月30日期間赴韓旅遊，並於韓國當地指定商店（包含超商或免稅商店等3萬個台灣Pay特約商家）使用台灣Pay/土銀行動Pay支付條碼完成消費，即可同時適用「跨國掃碼購物2％現金回饋」、「指定海外商家最高享13％現金回饋」，合計最高可享15％現金回饋。

近年各公股行庫響應普惠金融與行動支付國家隊政策，土地銀行以三大措施因應，首先是運用土地銀行全臺150家分行及總行共同推廣台灣Pay通路，切入國內民生消費、交通、生活繳費等各項支付場域，同步帶動土地銀行電子金融與個人金融業務發展。其次，土地銀行攜手財金資訊公司與公股行庫於112年推出支付條碼TWQR，有效整合各類型QR Code掃碼支付，土地銀行亦因此榮獲112年度財金資訊公司的跨行服務創新獎肯定。第三，包含土地銀行在內的行動支付國家隊成功推動TWQR至海外地區，目前除日本、韓國外，未來還會擴大至更多通路與服務以滿足消費者需求，落實普惠金融原則。

土地銀行董事長謝娟娟自上任以「業務數位化」為策略目標之一，設置數位金融服務、數位支付、人工智能應用、大數據分析、異業結盟合作、數位人才等六大主軸，藉此打造出「土銀行動Pay」、「土銀行動銀行」等本土數位化金融品牌。

為精益求精，滿足客戶對數位化及便利性需求，土地銀行亦響應行動支付國家隊，力推台灣Pay與TWQR，節省消費碳足跡，建構環境生態、產業發展與金融角色共存共榮的「三好」生態鏈。

TWQR跨足韓國　臺灣土地地銀行祭出15％現金回饋

土地銀行董事長謝娟娟於1月31日赴韓參與「TWQR韓國開通記者會」，慶祝TWQR打入韓國市場，並於現場體驗使用TWQR支付購物。(圖/臺灣土地銀行)

更新時間 : 2024-02-02 20:08 GMT+08:00

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