台北富邦銀行2023年再創佳績 榮獲近百項海內外大獎

台北富邦銀行致力提升金融穩定性，控管風險、維持良好資產品質， 持續發揮金融專業，追求標竿的產品與服務， 連續六年榮獲英國知名品牌價值研究機構《Brand Finance》頒發「全球500大銀行品牌」(Banking 500)，為國內銀行領導品牌。2023年北富銀以卓越的金融服 務、創新技術及永續作為，贏得海內外各界肯定， 榮獲近百項重要獎項，永續相關獎項佔比逾半， 體現北富銀創新金融產品與服務之餘，亦全方位落實ESG， 積極推動社會關懷及金融平權作為，響應聯合國永續發展目標( Sustainable Development Goals, SDGs)。

為強化永續經營與運作，北富銀成立「永續發展執行小組」， 由總經理擔任執行長，自上而下有效推動永續業務， 將永續融入日常，化為全體員工DNA。2023年北富銀在責任金 融、金融友善及平權等永續面向交出亮眼成績單，榮獲《Asiam oney(亞洲貨幣雜誌)》最佳ESG銀行、最佳CSR銀行， 成為台灣區銀行唯一永續雙料冠軍，並獲得《Global Business Magazine(全球商業雜誌)》最佳企業社會責任銀行、《T he Asset(財資雜誌)》最佳多元化與包容性獎、TCSA台灣企 業永續獎「社會共融領袖獎」等多項國內外大獎表揚。

北富銀積極發揮永續影響力，協助產業淨零轉型。除了企業授信政策 導入ESG評量指標，更積極開發綠色授信創新融資案型，提供具E SG效益潛力的企業金融資源與解決方案，開創永續金融更多可能。 2023年北富銀主辦印度國家銀行五年期10億美元「 社會責任貸款」聯貸案， 創下國際聯貸市場中由台資銀行擔任管理銀行的最大金額聯貸案， 並於大型綠能專案融資中擔任管理銀行、財務顧問、 技術暨環境銀行等重要角色，連二年贏得《Asiamoney(亞 洲貨幣雜誌)》最佳ESG銀行美譽，並榮獲《The Asset(財資雜誌)》 越南最佳綠色融資聯貸案及最佳社會責任貸款聯貸案、中國(境外) 最佳社會責任貸款聯貸案殊榮！

北富銀亦秉持對客戶的承諾，以361度充滿溫度的專業服務滿足不 同客群的需求，致力貫徹公平待客理念，落實金融友善及平權。北富 銀分行軟硬體及服務，多方落實高齡、身心障礙友善設計， 全台分行設置樂齡專櫃及多樣化輔具， 透過友善關懷措施提供安心的金融服務場域，並影響多家金融同業響 應。北富銀亦跨領域結合馬偕紀念醫院、弘道老人福利基金會開發「 富足人生」桌遊，透過遊戲推廣金融知識、認識金融剝削、 辨別常見詐騙手法等，以及舉辦身心障礙學子小富翁理財課程， 達到普及高齡及身心障礙金融教育、提升防詐能力之目的。北富銀的 用心，三度榮獲「臺灣服務業大評鑑」銀行業金牌獎肯定，2023 年亦被金管會評選為「金融業公平待客評核」前25%績優銀行。

此外，北富銀與刑事局合作開發「鷹眼模型」AI偵測專利技術， 強化可疑帳戶識別，以積極防堵詐騙，2023年成功攔阻558件 詐騙，阻詐金額逾新台幣24.3億元。不僅如此， 更與刑事局共同發起「鷹眼識詐聯盟」，串聯逾30家銀行合力阻詐 ，強化民眾的金融安全防護網。2023年勇奪《Global Finance(全球金融雜誌)》頂尖金融創新獎-詐欺偵測及預 警AI模型、《Cosmopolitan The Daily(大都會日報)》台灣最佳創新銀行-AI智能防詐預警 模型、《Global Business & Finance Magazine(全球商業財經雜誌)》 台灣最佳反詐欺銀行等國際榮譽。

2023年近百項榮耀，是北富銀堅持不懈的成果。未來將秉持「誠 信、親切、專業、創新」，持續完善公司治理、穩固營運根基， 佈建完整的金融服務網絡，善盡企業社會責任， 致力成為永續金融領航者，以及客戶首選的金融策略夥伴。

台北富邦銀行致力貫徹公平待客理念， 落實金融友善及平權，三度榮獲《2023臺灣服務業大評鑑》 銀行業金牌獎，並被金管會評選為「金融業公平待客評核」前25% 績優銀行。(圖/富邦金控)