台北富邦銀行2023年再創佳績 榮獲近百項海內外大獎

台北富邦銀行致力提升金融穩定性，控管風險、維持良好資產品質，持續發揮金融專業，追求標竿的產品與服務，連續六年榮獲英國知名品牌價值研究機構《Brand Finance》頒發「全球500大銀行品牌」(Banking 500)，為國內銀行領導品牌。2023年北富銀以卓越的金融服務、創新技術及永續作為，贏得海內外各界肯定，榮獲近百項重要獎項，永續相關獎項佔比逾半，體現北富銀創新金融產品與服務之餘，亦全方位落實ESG，積極推動社會關懷及金融平權作為，響應聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)。
為強化永續經營與運作，北富銀成立「永續發展執行小組」，由總經理擔任執行長，自上而下有效推動永續業務，將永續融入日常，化為全體員工DNA。2023年北富銀在責任金融、金融友善及平權等永續面向交出亮眼成績單，榮獲《Asiamoney(亞洲貨幣雜誌)》最佳ESG銀行、最佳CSR銀行，成為台灣區銀行唯一永續雙料冠軍，並獲得《Global Business Magazine(全球商業雜誌)》最佳企業社會責任銀行、《The Asset(財資雜誌)》最佳多元化與包容性獎、TCSA台灣企業永續獎「社會共融領袖獎」等多項國內外大獎表揚。
北富銀積極發揮永續影響力，協助產業淨零轉型。除了企業授信政策導入ESG評量指標，更積極開發綠色授信創新融資案型，提供具ESG效益潛力的企業金融資源與解決方案，開創永續金融更多可能。2023年北富銀主辦印度國家銀行五年期10億美元「社會責任貸款」聯貸案，創下國際聯貸市場中由台資銀行擔任管理銀行的最大金額聯貸案，並於大型綠能專案融資中擔任管理銀行、財務顧問、技術暨環境銀行等重要角色，連二年贏得《Asiamoney(亞洲貨幣雜誌)》最佳ESG銀行美譽，並榮獲《The Asset(財資雜誌)》越南最佳綠色融資聯貸案及最佳社會責任貸款聯貸案、中國(境外)最佳社會責任貸款聯貸案殊榮！
北富銀亦秉持對客戶的承諾，以361度充滿溫度的專業服務滿足不同客群的需求，致力貫徹公平待客理念，落實金融友善及平權。北富銀分行軟硬體及服務，多方落實高齡、身心障礙友善設計，全台分行設置樂齡專櫃及多樣化輔具，透過友善關懷措施提供安心的金融服務場域，並影響多家金融同業響應。北富銀亦跨領域結合馬偕紀念醫院、弘道老人福利基金會開發「富足人生」桌遊，透過遊戲推廣金融知識、認識金融剝削、辨別常見詐騙手法等，以及舉辦身心障礙學子小富翁理財課程，達到普及高齡及身心障礙金融教育、提升防詐能力之目的。北富銀的用心，三度榮獲「臺灣服務業大評鑑」銀行業金牌獎肯定，2023年亦被金管會評選為「金融業公平待客評核」前25%績優銀行。
此外，北富銀與刑事局合作開發「鷹眼模型」AI偵測專利技術，強化可疑帳戶識別，以積極防堵詐騙，2023年成功攔阻558件詐騙，阻詐金額逾新台幣24.3億元。不僅如此，更與刑事局共同發起「鷹眼識詐聯盟」，串聯逾30家銀行合力阻詐，強化民眾的金融安全防護網。2023年勇奪《Global Finance(全球金融雜誌)》頂尖金融創新獎-詐欺偵測及預警AI模型、《Cosmopolitan The Daily(大都會日報)》台灣最佳創新銀行-AI智能防詐預警模型、《Global Business & Finance Magazine(全球商業財經雜誌)》台灣最佳反詐欺銀行等國際榮譽。
2023年近百項榮耀，是北富銀堅持不懈的成果。未來將秉持「誠信、親切、專業、創新」，持續完善公司治理、穩固營運根基，佈建完整的金融服務網絡，善盡企業社會責任，致力成為永續金融領航者，以及客戶首選的金融策略夥伴。
台北富邦銀行致力貫徹公平待客理念，落實金融友善及平權，三度榮獲《2023臺灣服務業大評鑑》銀行業金牌獎，並被金管會評選為「金融業公平待客評核」前25%績優銀行。(圖/富邦金控)