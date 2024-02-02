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新北特教生寒假營隊 體驗沖繩手太鼓、律動及輪板

By 台灣英文新聞
2024/02/02 16:54
手太鼓律動教學講解及演練。(圖/新北市教育局)

手太鼓律動教學講解及演練。(圖/新北市教育局)

新北市教育局每年寒暑假提供身心障礙學生多元豐富的假期營隊，今(113)年寒假持續公私攜手合作，由財團法人中華民國自閉症基金會規劃提供3類6梯次、共150位特教生家庭親子參與營隊。營隊內容包含日本傳統打擊樂器的沖繩民謠手太鼓、能量有氧舞蹈、輪板運動等，讓特教孩子有新體驗與嘗試，陪伴度過充實的寒假。

教育局表示，新北市持續落實身心障礙者權利公約（CRPD），藉由公私協力規劃豐富假期營隊課程，幫助特教學生發展體能、訓練平衡感與手眼協調，並提供多元感官刺激體驗的有趣課程；同時，邀請家長同樂，給予親子更多互動、相伴瞭解的機會，協助特教學生學習與凝聚家庭情感。

自閉症基金會副執行長劉航睿表示，沖繩民謠手太鼓律動以日本傳統打擊樂器為主，沖繩傳統民謠為基礎，融合現代樂曲，在太鼓隆隆磅礡的聲音下敲擊樂器，震撼人心!特別是需要全身投入及團隊默契的律動活動，可以穩定參與者情緒並抒發壓力、強健體能，更可促進同儕合作默契，是非常棒的課程活動。

今年參加輪板營隊的莒光國小二年級小美(化名)媽媽表示，輪板是訓練孩子膽識與平衡感的有趣運動。看見孩子在輪板上鍥而不捨地嘗試挑戰，上上下下數十回，很為孩子不放棄的精神感動!當孩子順利在輪板上滑動而展現自信笑容，身為家長也為孩子的能力成長感到驕傲。

有氧舞蹈營隊教師盧右家表示，有氧舞蹈可以讓平時運動量較少的特教孩子在運動時，訓練肌肉與鍛鍊心肺功能。許多孩子一開始手眼不協調、跟不上音樂，甚至覺得吃力!隨著老師的引導與持續運動，看見孩子們逐漸有了更好的活動力展現。系列的營隊課程，感受到孩子的熱情參與，陪伴的家長也回饋表示對孩子的表現讚許有加。

教育局長張明文表示，新北市強調落實CRPD，以具體行動支持特教學童，照亮每一位特殊學生、綻放光彩。過去五年新北市特教增班數量超過五都總和，每年增加2億元預算，並持續引進特教資源，滿足特教孩子與家長的需求。未來將持續規劃不同類型的營隊，鼓勵親子參與，啟發孩子的潛能，體驗學習的樂趣。

新北特教生寒假營隊 體驗沖繩手太鼓、律動及輪板

輪板教學-平衡。(圖/新北市教育局)

新北特教生寒假營隊 體驗沖繩手太鼓、律動及輪板

特教有氧-下肢運動。(圖/新北市教育局)

更新時間 : 2024-02-02 20:08 GMT+08:00

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