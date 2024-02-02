新北特教生寒假營隊 體驗沖繩手太鼓、律動及輪板

新北市教育局每年寒暑假提供身心障礙學生多元豐富的 假期營隊，今(113)年寒假持續公私攜手合作， 由財團法人中華民國自閉症基金會規劃提供3類6梯次、共150位 特教生家庭親子參與營隊。營隊內容包含日本傳統打擊樂器的沖繩民 謠手太鼓、能量有氧舞蹈、輪板運動等， 讓特教孩子有新體驗與嘗試，陪伴度過充實的寒假。

教育局表示，新北市持續落實身心障礙者權利公約（CRPD）， 藉由公私協力規劃豐富假期營隊課程，幫助特教學生發展體能、 訓練平衡感與手眼協調，並提供多元感官刺激體驗的有趣課程； 同時，邀請家長同樂，給予親子更多互動、相伴瞭解的機會， 協助特教學生學習與凝聚家庭情感。

自閉症基金會副執行長劉航睿表示，沖繩民謠手太鼓律動以日本傳統 打擊樂器為主，沖繩傳統民謠為基礎，融合現代樂曲，在太鼓隆隆磅 礡的聲音下敲擊樂器，震撼人心!特別是需要全身投入及團隊默契的 律動活動，可以穩定參與者情緒並抒發壓力、強健體能， 更可促進同儕合作默契，是非常棒的課程活動。

今年參加輪板營隊的莒光國小二年級小美(化名)媽媽表示， 輪板是訓練孩子膽識與平衡感的有趣運動。 看見孩子在輪板上鍥而不捨地嘗試挑戰，上上下下數十回， 很為孩子不放棄的精神感動!當孩子順利在輪板上滑動而展現自信笑 容，身為家長也為孩子的能力成長感到驕傲。

有氧舞蹈營隊教師盧右家表示，有氧舞蹈可以讓平時運動量較少的特 教孩子在運動時，訓練肌肉與鍛鍊心肺功能。許多孩子一開始手眼不 協調、跟不上音樂，甚至覺得吃力!隨著老師的引導與持續運動， 看見孩子們逐漸有了更好的活動力展現。系列的營隊課程， 感受到孩子的熱情參與，陪伴的家長也回饋表示對孩子的表現讚許有 加。

教育局長張明文表示，新北市強調落實CRPD， 以具體行動支持特教學童，照亮每一位特殊學生、綻放光彩。 過去五年新北市特教增班數量超過五都總和，每年增加2億元預算， 並持續引進特教資源，滿足特教孩子與家長的需求。 未來將持續規劃不同類型的營隊，鼓勵親子參與，啟發孩子的潛能， 體驗學習的樂趣。

輪板教學-平衡。(圖/新北市教育局)

特教有氧-下肢運動。(圖/新北市教育局)