過年電影片單！18禁的卡通片一解鬼太郎生世之謎　大獎搜刮機《可憐的東西》台灣小年夜上映

要過年囉！除夕將於9日登場，農曆年假除了吃吃喝喝，也很適合去電影院看電影，台灣英文新聞幫大家整理年節片單，包含約會必看的浪漫喜劇、大場面燒腦動作片、還有驚嚇指數破表的鬼片任君挑選。

潛行

香港罪犯動作電影《潛行》由男神天王劉德華監製主演， 領軍金獎影帝林家棟、彭于晏、任達華、劉雅瑟、 劉俊謙等實力派演員共同演出。電影在台灣上映後， 火爆的場面和緊湊的節奏，讓票房持續成長，順利突破2000萬。

上映日期：1月19日

家有囍事

經典賀歲港片由黃百鳴、 張國榮、周星馳、吳君如、 毛舜筠、張曼玉領銜主演，各有特色的「常家三兄弟」和三女精彩周旋，笑中帶淚為賀歲首選，這回推出全新「4K數位修復加長版」中粵語雙版本重現經典場面，「你追我的時候把我當寶，追到手把我當草」想必資深劇迷已經準備好要跟著一起唸經典對白或大唱主題曲。

上映日期：1月26日

鬼聲泣

取材自真實泰國靈異經歷，全球首部IMAX泰國鬼片《鬼聲泣》（ Death Whisperer）由億萬票房導演塔偉華温泰執導、 泰國男神納得克庫吉米亞（Nadech）主演， 在泰國熱賣5億泰銖，自去年亮相至今仍持續位於票 房前十大熱映榜單，場景設定於1972年的偏遠村莊，一名少女夜裡聽見疑似「聽呀」的怪聲後， 短短幾天內便離奇身亡故事就此展開。

上映日期：1月27日

愛愛愛上你

《高校十八禁》席德妮史威尼飾演的碧雅，《捍衛戰士：獨行俠》格蘭鮑威爾飾演的班看似一對令人稱羨的情侶，但在一次一夜情後，兩人之間的愛的火花卻演變成你死我活的熊熊怒火。勢不兩立的兩人，卻在一場舉辦在澳洲的婚禮中，發現自己被親朋好友硬湊成堆，為了不破壞這樁喜事，碧雅與班決定暫時攜手合作，繼續扮演完美的夢幻情侶。

上映日期：2月2日

福山雅治演唱會電影

日本男歌手福山雅治，1990年以創作歌手身分發行首張單曲〈 追憶の雨の中〉正式出道，此後活躍在音樂、戲劇、電影、 廣播各領域，是日本超人氣男神，其首部演唱會電影由福山雅治親自擔綱導演，包含現場演出、影像、 聲音的整體內容監修，將於福山雅治生日當天上映。

上映日期：2月6日

鬼太郎誕生：咯咯咯之謎

人比妖怪還可怕！適逢日本知名動畫《鬼太郎》原著作者水木茂誕生100週年， 特別推出紀念電影揭開「眼珠老爹」的神祕過去及鬼太郎身世，適合大人看的卡通兒童不宜，劇情描述昭和31年（西元 1956年）中掌控日本政商界的龍賀一族家「 時貞」過世，在血液銀行工作的水木前往哭倉村弔唁，遇上鬼太郎的父親為尋找失蹤的妻子也來到該村，而龍賀一族為爭遺產展開醜陋鬥爭時， 一名家庭成員卻在村莊的神社裡慘遭殺害，緊接著展開一連串恐怖離奇的連鎖事件。

上映日期：2月7日

可憐的東西

電影由艾瑪史東、威廉達佛、馬克魯法洛主演，入圍奧斯卡11項大獎，更勇奪金球獎最佳影片，艾瑪史東也順利二度封后，故事背景移至英國19世紀維多利亞時代晚期， 一名逃避丈夫虐待卻不幸身亡的女子貝拉，在被科學家成功復活後， 心智停留在孩童階段，卻也對未知世界充滿渴望； 她與放蕩律師私奔踏上挖掘自我的冒險，試圖擺脫時代對女性偏見， 追求平等與性解放。艾瑪史東古怪卻充滿魅力的表現， 更被媒體盛讚是迄今為止最大膽的演出。

上映日期：2月8日

臨時劫案

集合三大天王郭富城、任賢齊、林家棟同台飆戲，故事描述生活拮据的摔角手梅藍天（郭富城 飾）決定鋌而走險，計畫越洋到香港策動一宗閃電械劫， 而廢柴級的計程車司機阿慫（林家棟 飾）和同樣廢柴的老人院社工慕容輝（任賢齊 飾）也動了搶劫發財的念頭，三人誤打誤撞臨時組隊搶劫捲入風波。

上映日期：2月8日

小子

電影描述沈迷於AR電玩「KIDS」的魯蛇張融（陳昊森 飾）氣跑女友芽芽（ 李霈瑜 飾），又被黑道追著要錢， 這時兩位身分不明的功夫小子（吳宗修、釋小願 飾） 突然走進他的世界， 他以為幫助他們回家就能擺脫麻煩， 孰不知自己正捲入一場更大的危機，一位內心受傷的媽媽（賈靜雯 飾）或許是擺脫這場風暴的關鍵人物。

上映日期：2月8日

蜘蛛夫人

由演出《格雷的五十道陰影》爆紅的達珂塔強生與《高校十八禁》性感新星席德妮史威尼領銜主演，蜘蛛夫人是漫威漫畫旗下的角色，原名是卡珊德拉·威特（Cassandra Webb），超能力為預知及精神感應，為漫威首為超級女英雄。

上映日期：2月14日