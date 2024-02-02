以軍宣布推進拉法　沙烏地欲聯手美國將重塑中東格局

以色列不斷向加薩走廊南部區域擴大軍事行動，如今強硬宣布將擴及至人道援助中心所在的拉法。另一方面，沙烏地阿拉伯為換取美國軍事保護，在以巴議題上趨向軟化。美沙聯手，對未來將重塑中東格局、美中抗衡乃至美國總統拜登的選前籌碼都將有所影響。

衛報報導，拉法（Rafah）是加薩（Gaza）最南端的城鎮，與埃及邊境接壤，拉法口岸更是緊急援助物資進入迦薩的重要途徑，由於以色列與埃及不放人，退無可退的一百多萬加薩居民在此地避難。

以色列國部長葛朗特（Yoav Gallant）於ｘ平台上表示，儘管大量有巴勒斯坦平民聚集，以國軍隊仍將繼續在加薩地帶展開軍事行動，直至拉法。並宣稱「我們將堅持到底，別無他法。」

另一方面，由於沙烏地阿拉伯對以巴衝突的憤怒與日俱增，利雅德自去（2023）年10月擱置了由美國主導的、促進沙烏地阿拉伯與以色列關係正常化的外交活動。然而，兩位地區消息人士指出，沙烏地阿拉伯越來越希望加強自身安全，抵禦來自競爭對手伊朗的威脅，以便能夠推進頗富雄心的經濟轉型計畫，吸引大量外國投資。

三位消息人士向路透社表示，沙烏地阿拉伯願意接受以色列關於建立巴勒斯坦國的政治承諾，而不是任何更具約束力的承諾，以爭取在美國總統大選前，批准與華盛頓的共同防衛協議。

兩位區域高級消息人士指出，為了在承認以色列的談判中留有餘地，並使與美國的共同防衛協議重回正軌，沙國官員已向美國表示，利雅德不會堅持要求以色列採取具體措施建立巴勒斯坦國，而是接受兩國解決方案的政治承諾。然而巴勒斯坦建國議題，即便在此番以巴開戰前就遙遙無期，如今依然面臨眾多政治與外交障礙，尤其是以巴衝突未來走向的不確定性。

無庸置疑的是，世上最大石油出口國欲用與以色列關係正常化，來換取美國對其的軍事保護，這一協議將重塑中東地區的格局，使宿敵聯合起來，並在中國大舉進軍中東之際，將利雅德與華盛頓緊密聯繫。

沙國與以色列的關係正常化協議，還將加強以色列對宿敵伊朗的防禦，並讓美國總統拜登（Joe Biden）在今年11月５日的連任挑戰前，炫耀其外交勝利。