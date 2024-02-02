大苑子2月迎春來拜年 視覺系飲品之后18顆草莓「莓好相遇」2/14情人節回歸

繼1/26(五) 「咚龍咚龍 握福財龍來報到」新春3重好禮活動後，大苑子2/3(六)~2/7(日)將於官方臉書粉專頁再推出新年優惠，歡迎各位苑粉們一起進行迎新年春聯活動，只要留言正確者，將可獲的每日專屬優惠，優惠品項皆是銷售榜單上深受消費者喜愛之飲品，接連五天，天天有專屬優惠驚喜，大苑子2/5起並搭配推出新年特製「握福財龍」新春紙杯，要陪大家一起迎新春過好年。

讓戀人們回想起最初為對方悸動的瞬間，大苑子視覺系飲品之后「莓好相遇」2/14回歸

今年的西洋情人節回歸戀愛感滿滿的草莓系列飲品「莓好相遇」! 以18顆新鮮大湖草莓製作而成，佐以特A級許慶良鮮乳製作成冰沙，整杯飲品吃得到漂浮在粉色冰沙上的滿滿新鮮、安全的鑽石級草莓，超夢幻鮮果咀嚼系，不能錯過！

大苑子莓好系列飲品所使用的新鮮草莓，是大苑子長期深耕產地，從種植、生長、除草、採收，每個環節都時刻關心，採購人員對於草莓的特性和生長狀況相當了解，這也成了「大苑子草莓」的高品質保證!為的就是讓顧客品嚐美味也吃得更安心。*註：新鮮水果依產地、產量狀況如有變動，將再另行公告。

大苑子新春開工與大家一同迎接財氣、人氣、福氣

2/15新春開工，大苑子連續兩天(2/15、2/16)推出超驚喜優惠黃金點數兌換使用大苑子APP消費即可累積黃金點數，點數可兌換優惠飲品或周邊，還沒下載的朋友們，趕緊下載大苑子APP，一起累積黃金點數https://reurl.cc/41yEWV 來迎接新年大苑子提供的各項優惠兌換。

新春獨享旅人就是你，好喝又環保

大苑子邀請大家一起做環保，指定飲品搭配獨享瓶，只要99元，2/1~2/29新春飲品「福桔滿滿」+獨享瓶，超福氣優惠價99元，除了「讓世界看見水果之美」大苑子也要和大家一起「環保愛地球」。

大苑子2月三款春熙系列飲品上市

2月新春期間，大苑子將延續台灣柳丁綠的美好滋味，2/2推出三款春熙系列飲品，要陪伴大家過新年，有為咖啡帶來不同風味的「春熙柳丁咖啡」中杯 80元及富有濃韻茶香搭配柳丁香氣的「春熙柳丁翡翠」大杯70元；分享瓶 105元，還有活力滿滿的「Red Bull能量小柳綠」，大杯99元，酸甜柳丁原汁加上回甘的綠茶再搭配Red Bull原味能量飲，酸甜清爽，讓精神更加飽滿，喜歡柑橘特殊滋味的朋友們，記得到大苑子享受春熙的好滋味。