國內售票棒球賽大巨蛋場租多少？遠雄擬52.5萬元＋10%票房抽成

台北大巨蛋場租費日前惹爭議，現遠雄已將收費標準提交台北市府備查，除水電費另計，場租也會依照賽事項目、等級有所不同，最低為國內棒球賽52.5萬元加上10%票房抽成。若屬免費入場活動，因無票房抽成，場租為105萬元。

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台北大巨蛋去年正式啟用，並在12月迎來首場國際賽事－亞洲棒球錦標賽。今年3月「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」接力開打，並有望成為中職新球季及世界棒球12強賽場地。先前一度傳出在台北大巨蛋舉行中職例行賽的成本驚人，一場例行賽要價300萬，進退場還要各付150萬元，引發爭議。

台北市政府今日表示，已收到遠雄提送的大巨蛋場地收費標準。體育局證實，以國內棒球賽事為例，售票入場活動場租為新台幣52.5萬元，加上10%票房抽成比例；若屬免費入場活動，因無票房抽成，場租為105萬元。

大巨蛋共有4萬觀眾席位，若舉辦國內職棒比賽，以票價800元、觀眾3萬人計算，票房收入2400萬元，10%抽成就是240萬元，合計場租估算為292.5萬元。

除此之外，國際棒球賽事、非棒球賽事、非體育賽事收費標準又有所不同，而非體育賽事依據演唱會、會展等不同用途也有不同場租，還會分為場地半開或全開。

體育局重申，大巨蛋雖屬BOT案，但已要求遠雄針對棒球賽事訂定合理的場租收費標準，使重要的大型棒球比賽都有機會到大巨蛋舉辦。遠雄先前表示，收費標準已呈報台北市政府，討論後有需要再行公告。