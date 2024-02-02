台灣立法院長除議事協商、還負責國會外交國慶籌備　賴清德5/20就職將由韓國瑜授與國璽

第11屆立法院正、副院長選舉落幕，關於立法院長職權，除要秉持公平中立主持議事、朝野協商，也肩負推動國會外交重責大任，按往例也兼任國慶籌備委員會主任委員、台灣民主基金會董事長。

總統當選人賴清德將於5月20日就職，按照印信條例規定，國璽及總統印暨職章，屆時將由韓國瑜授與賴清德。

立法院第11屆立委2月1日報到，並選出國民黨立委韓國瑜擔任立法院長、國民黨立委江啟臣擔任立法院副院長。

關於立法院長職權，根據立法院組織法、立法院職權行使法羅列相關規定，最重要的就是不得擔任政黨職務，應本公平中立原則行使職權，維持立法院秩序，處理議事。

依照立法院組織法，立法院會議、全院委員會以院長為主席。

關於黨團協商，院長可主動召集或由各黨團請求院長召開協商，碰到爭議時也須調和鼎鼐、作出裁示，不是只有在議場敲槌而已。

台灣外交處境艱困，為求突破，國會外交是重要管道之一，前幾任立法院長從王金平、蘇嘉全到游錫堃等，不管是接待來訪外賓還是出國訪問，都見他們穿梭各地的身影。

另外，按照台灣民主基金會組織章程，立法院長、總統府秘書長、外交部長為當然董事，而按慣例董事長是由立法院長擔任。

台灣民主基金會設立宗旨包括支持亞洲及世界各地的民主化，與全球各地民主領袖建立密切合作及聯繫網絡，推動全球民主發展，也是擴大台灣外交參與的一環。

此外，按照印信條例規定，國璽及總統印暨職章，由立法院院長於總統就職時授與之。換言之，總統當選人賴清德就職時，將由韓國瑜授與二方國璽：即「中華民國之璽」與「榮典之璽」。

立法院長也是慶籌會主委，負責國慶籌備，並在大典上致詞，因此，今年國慶就可看到賴清德總統與韓國瑜院長同台場面。

立法院長每月薪資原本為新台幣34萬6960元，但今年1月軍公教調薪4%，增為36萬多元。

立法院長與一般立委不同的地方，每個月還有7萬9100元的特別費，並配有專用座車、隨扈。

本屆立法院開議日期

朝野黨團將於2月5日協商

至於本屆立法院開議日期，朝野黨團將於2月5日進行協商，目前16日、23日都有人提出。國民黨團指「都可接受」；民進黨團表示，23日目前相較可行，但尊重朝野協商機制；民眾黨團總召黃國昌則表示，希望最快下週開議。

立法院會期每年兩次，自行集會。每年2月至5月底及9月至12月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期。

立委每年2月1日、9月1日起報到，由各黨團協商決定開議日期。朝野黨團將於2月5日下午協商開議日。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷回應媒體表示，民進黨團希望23日開議，另外聽說民眾黨團希望16日開議，國民黨團的態度是「都可接受」，但行政部門的準備更加重要。

洪孟楷說，面對新國會，如果行政部門還以過去那樣的態度面對立委，當心會吃閉門羹。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則指出，新國會著重政黨、黨團之間的合作與協調，尊重各方的意見及朝野協商機制，也請求韓國瑜召開協商會議，樂於用溝通的方式來決定。

吳思瑤說，依照過去慣例，過完年後開議，目前看起來23日開議是比較可行的，而有一些區域立委認為，考量24日是元宵節，地方行程非常多、非常滿，如果23日開議完，要馬上趕回去選區，建議元宵節後開議。

吳思瑤指出，另外也要考慮到新科立委剛進入立法院，辦公室還沒裝修好，而過年期間請不到工人施作工程，還是要讓辦公室軟硬體設備就定位比較好，如果16日開議會較趕，不過，一切在5日協商時討論，尊重大家的意見。

(以上資料來源: 中央社)