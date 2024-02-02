台北燈節西門町登場！蜷川實花首度男澡堂展出　四四南村光雕展AI呈現多重宇宙面貌

2024台北燈節主題定調「龍躍光城」涵蓋三大展區，從北門展區、西門展區一路延伸至中華路，主燈命名「城現光龍」邀請紙藝藝術家杜清祥老師跨界設計，以「一紙成型」的創作精神賦予作品生命，並請到音樂製作人K6劉家凱為主燈展演全新編曲。

策展人劉治良規劃「龍騰四海」燈組邀請小朋友參與創作打造燈籠隧道，並在天橋外側萬華往台北車站方向，邀請藝術家李信慧以燈節主題「龍躍光城」結合位於天橋旁的中華影音街商圈延伸，以「樂龍。悅龍。躍龍」為主題，用五線譜及音符繪製2隻龍，佛光山台北道場以星雲大師墨寶「雲水自在．祥和歡喜」為主軸，於松山火車站交四廣場帶來為期一個月的展出。

日本松山市特別邀請知名藝術家蜷川實花with EiM打造作品「残照:光影生命」並首度來台展出，蜷川實花利用男澡堂空間呈現明暗交錯、時間與人的流動，同時也彰顯同被雙方譽為最古老的溫泉—松山市道後溫泉及台北市北投溫泉的連結，以及松山市與台北市之間的交流，自即日起至3月3日展出。

此外，信義區四四南村光雕藝術展《LIGHT UP 南村有光》自即日起迎來全新作品「監測移轉」，由台灣影像藝術家邱智群與陳俊宇攜手打造，運用童趣塗鴉搭配 AI 即時分析的生成技術，呈現四四南村在多重宇宙中的各種可能樣貌。

作為台灣首度戶外長期播映的燈光計畫，「監測移轉」將有機繪畫與無機科幻的風格作衝突對比， 呈現微觀世界與宏觀宇宙的戰爭與拉扯。 前半段運用手繪塗鴉呈現歡樂與童趣想像， 後半段則以機器人呈現自我的虛無狀態，並透過宇宙立方體 Cube 作為時空隧道，連結不同時空的經驗。

背景音樂運用「非／ 密閉空間」的歌曲為概念，結合爵士、 即興電子及嘻哈等音樂元素並搭配 AI 即時分析生成圖像，透過造型、線條、 色彩打造一場穿越時空的旅程，試圖打破四四南村既定模樣，每日晚間 7 點、7 點半、8 點、8 點半於四四南村中央廣場演出。