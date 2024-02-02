春節疫苗接種不打烊 新北市157家醫療院所提供XBB疫苗

疾管署監測資料，目前國內COVID-19疫情持續且處流行期，且併發症和死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者占98%和99%。為服務民眾和提升疫苗接種便利性，新北市政府衛生局宣布，農曆春節期間157家醫療院所疫苗接種服務不打祥。

農曆春節將近，人群聚集及移動頻率增加大幅增加感染風險；感染COVID-19後可能導致喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清等併發症，嚴重時甚至可能致死，尤其以65歲以上長者為感染高風險對象，，呼籲民眾踴躍接種，保障自身及家人親友的健康。新北市新冠XBB疫苗已累計接種22萬6,790人次，近一週(113年1月22日-1月28日)接種2萬338人次，顯示民眾接種意願仍高；接種疫苗後約需兩週才有保護力，請及早接種獲得保護力。

由於打疫苗是最有效的預防新冠肺炎的方法，為提升接種便利性，新北市持續開放預約系統提供COVID-19疫苗預約接種服務，於2月1日至2月29日每周一至周五上午8時至晚上8時開放預約(門診前一日截止預約)，接種時間為113年2月1日至2月29日，請民眾至新北市疫苗系統進行預約。此外，新北市共有157家合約醫療院所於春節連假期間提供民眾接種COVID-19疫苗。

衛生局提醒，民眾仍需落實個人防疫措施、有症狀自主佩戴口罩、不要上班上課。秋冬為呼吸道傳染病好發季節，呼籲民眾盡快施打疫苗，經醫師評估「新冠疫苗」、「流感疫苗」可同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種，完善保護力，保護自己及家人朋友。