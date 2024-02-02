台北遠東香格里拉 打造戀愛天堂島

今年西洋情人節恰逢春節假期，台北遠東香格里拉用美食與住房專案讓整個二月都能製造浪漫。即日起至2月29日推出「戀愛天堂島」情人節住房專案，體驗戀愛實境節目中的奢華天堂島，入住台北101景觀尊榮客房，享雙人豐盛早餐、餐飲3,500元消費抵用、氣泡酒一瓶，再享延後退房等尊寵禮遇，每晚11,200元起。位於38樓的馬可波羅義大利餐廳，2月10日至18日期間推出「維納斯之吻」五道式晚間套餐歡慶佳節，用生蠔、龍蝦、牛排等海陸盛宴，融合分子料理技巧，帶來創新美味體驗，雙人用餐加贈氣泡酒一瓶，套餐每位3,880+10%元。一樓的The Cake Room也為情人們準備甜蜜驚喜，2月29日前兩款七吋造型蛋糕「法式戀人」與「天使親吻」甜寵情人，需提前三天預訂。蛋糕預訂專線(02) 7700-3155，訂房專線(02)2736-2366，訂位專線(02)7711-2080。

「戀愛天堂島」情人節住房專案／台北101景觀尊榮客房 每晚11,200元起

想體驗戀愛實境節目中的奢華天堂島嗎?今年情人節，與心愛的另一半入住「戀愛天堂島」情人節住房專案，盡享寬敞舒適的台北101景觀尊榮客房、豐盛雙人自助式早餐、價值3,500元餐飲消費可於各餐廳酒廊抵用、香桐氣泡酒一瓶，還可免費使用遠東健身俱樂部包含健身房、三溫暖以及位於頂樓的景觀恆溫泳池與按摩池，與情人浪漫飽覽台北101與群山環繞的城市美景，再享延遲退房至下午兩點等尊寵禮遇，幸福感與儀式感一起充滿。訂房專線 (02) 2376-3266。

馬可波羅義大利餐廳 「維納斯之吻」情人節晚間套餐 每位3,980+10%元

鮮美生蠔佐洋芋泡及咖啡

靈感來自古羅馬神話中的愛神維納斯，徐維志主廚精選法國芬蒂克雷的頂級N2生蠔，純淨鮮嫩的海洋風味餘韻細緻，這道料理的亮點是將馬鈴薯巧達濃湯，用分子料理技術將濃湯轉化為泡沫狀，淋在生蠔上，帶來如雲朵般綿密的泡沫。而生蠔下方則舖著切成條狀、並以義式香料、洋蔥和胡蘿蔔高湯浸煮過的墨魚，滑嫩彈牙，呼應生蠔的大海風味。主廚巧思於周圍擺上煎至焦香的墨魚餅，以及濃縮咖啡和寒天製成的晶球，還有橄欖魚子醬點綴，繽紛多采如同璀璨的愛情之光。

慢燉鴨胸佐義大利黑松露

愛情的美好滋味在這道慢燉鴨胸中得到完美詮釋，12盎司宜蘭豪野鴨胸以舒肥技法呈現鮮嫩多汁口感，搭配甜菜根泥、焦糖柑橘、小黃瓜捲、波特酒漬無花果，帶來層層果香與清新口感。最後撒上義大利冬季黑松露，濃郁奢華香氣，迴盪唇齒之間。

義大利蟹肉餃佐瑞可達起司與龍蝦濃湯

這道義大利手工皇冠餃，以蟹肉、瑞可達起司和蝦夷蔥為餡，鹹香豐美，並以香草蒔蘿泡沫醬汁與墨魚醬增添多層次風味，上桌時，服務人員倒上香滑濃醇的龍蝦濃湯，鮮美暖心滋味如同拍打在愛情海岸上的浪花。

美國頂級肋眼牛排佐黑蒜泥

特別的日子怎能少了美國Prime頂級牛肋眼的豐腴美味！在西班牙國寶級Josper Grill炭烤爐下烹調，散發著誘人的炭香，烤製後靜置片刻保留肉汁，讓口感更加多汁鮮嫩，享用時淋上主廚特製的巴羅洛紅酒醬，融合義式香料與牛骨湯汁，豐富香氣交織出極致風味。搭配炒過的青花筍和茴香頭清新爽口，另有深邃甜鹹的黑蒜泥畫龍點睛，多重滋味，像極了愛情！

香烤國王鮭佐雞油菌菇

另一道主菜選擇是精選來自紐西蘭的國王鮭魚，烤至外表金黃酥脆，每一口都散發出深海的豐富油脂風味，搭配以義式香料烤製馬鈴薯和綠豆泥，還有大蒜和龍蒿炒過的雞油菌菇，帶來微妙的甜味與植物香氣，與鮭魚的海洋鮮味和諧共舞。

情人巧克力千層酥

餐後甜點是以法芙娜33%的白巧克力片層層堆疊，交疊其中的是香醇爽口的百香果奶油夾心，表面輕撒覆盆子粉點綴，呈現浪漫粉嫩色彩，再擺上酥脆的法式蛋白餅、心形排列的新鮮草莓，搭配覆盆子雪酪一起享用，酸甜滋味，點滴在心頭，主廚細心裝飾一顆精緻的珍珠巧克力，不僅增添高雅氣質，也象徵情人節的珍貴和甜蜜。

浪漫傳情 The Cake Room情人節造型蛋糕

法式戀人蛋糕 / 7吋2,080元

這款蛋糕造型清新可愛，為情人節帶來法式浪漫。巧妙將濃郁果香的覆盆子馬卡龍、酸甜清新的檸檬磅蛋糕、以及滑順香濃的百香果慕斯林奶油餡、百香果果凍層層堆疊其中，剛剛好的酸甜美好，讓人沉醉在兩個人的愛情故事裡。

天使親吻蛋糕 (7吋1,880元)

結合了黑森林蛋糕的豐富層次與香草海綿蛋糕的輕盈柔軟，彷彿是天使親吻般的口感。多元層次變化的蛋糕內餡包含榛果奶油和榛果巧克力碎餅，再加上櫻桃果凍和櫻桃慕斯增添一絲淡雅鮮甜，還有酒漬櫻桃和白巧克力香緹慕斯，香醇迷人。上方裝飾著蘋果造型，象徵愛情的純粹與甜美。