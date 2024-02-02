全球首例禽傳人！中國6旬婦「混合感染H10N5與H3N2」 羅一鈞曝大流行風險

中國衛生部日前證實，境內出現全球首例H10N5人類感染病例，亦是「偶發的」禽傳人跨種屬傳播，所幸感染人類風險低，但個案同時還有感染季節性流感H3N2，因病情加劇於去（2023）年12月16日死亡。

中國衛生部於本週二（1/30）表示，中國安徽省宣城市新增1例新型A型流感(H10N5)人類感染病例，為60多歲女性，具慢性病史，同時感染季節性流感H3N2，於去(2023)年11月30日發病，12月2日病情加劇入院接受治療，12月7日轉至浙江省醫療機構住院，因病情嚴重於12月16日死亡。

衛生部說，個案之檢體於今（2024）年1月22日分離到季節性流感H3N2及禽源性H10N5流感病毒，並於1月26日經中國疾控中心複驗確定，所幸其安徽、浙江兩地之密切接觸者均未發病且檢驗陰性，回溯監測後未發現其他可疑病例，該單位評估該H10N5病毒全基因分析為禽源性，感染人類風險低。

對此，我國疾管署發言人羅一鈞表示，中國這名個案為全球首例人類感染Ｈ10Ｎ5病例報告，也是少見混合感染禽源性和季節性流感的個案，且根據基因的全序列分析結果研判是由禽類傳染而來的。至於病毒感染人的風險，以及是否演變大流行，如同新冠病毒？羅一鈞表示，目前看起來比較是偶發事件，待世界衛生組生（WHO）的公布詳細風險評估後，我國將以進一步研判。

不過，因應中國近年來發現有H5N6、H10N3、H9N2、H3N8等人類病例，先前亦已將二年內曾報告本土疫情之13個行政區提升為第二級：警示(Alert)，包括：廣東、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、湖南、四川、貴州、甘肅、河南省、廣西壯族自治區及重慶市，提醒民眾前往當地採取加強防護。

而國內邊境檢驗方面，自去年11月26日起於4處國際機場執行之「定點監測、鼓勵採檢」，至1月28日統計已採445人，均未自中港澳入境有症狀旅客發現新型A型流感。

羅一鈞呼籲，此次個案應屬偶發案件，發生大規模傳播流行風險為低，但提醒民眾避免前往活禽市場，日常生活中也應落實「5要6不」原則，「5要」：肉類及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放及隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。