【更新】致電醫界大老喬「珊昌配」？柯文哲怒批民進黨造謠將提告　陳永興公開信說明原委

首次發稿: 2024-02-02 17:20

以上取自黃揚明(剝雞) 臉書粉專

根據爆料公社，傳說中的醫界大老陳永興，今天(2/2)發表公開信指出，在1月13日總統選舉過後，他為促成綠白合作，於1月23日拜訪黃國昌、25日會見賴清德，並請求柯文哲恩師張金堅幫忙傳達賴清德尋求合作的善意。

陳永興公開信全文如下：

推動綠白合作未能成功的見證與反省

2024 年元月13日，台灣的總統與國會大選結果揭曉後，由賴清德、蕭美琴當選總統、副總統，而國會席次三黨不過半，許多關心台灣前途的人雖鬆了一口氣，卻也開始擔心賴清德總統緊接 著要面臨的各種挑戰！

作為長期關心台灣民主發展與前途的一個良心醫師，本人陳永興於 2024 年元月23日下午前往黃國昌準立委的辦公室拜訪、互相交換意見也期勉他善盡監督制衡責任，扮演就事論事忠誠的反對黨角色，該與執政黨合作對台灣有利的就合作，該扮演清道夫角色的時候就努力揭弊。2024 年元月 25日早上本人前往賴清德副總統官郎，除了恭賀他順利當選承擔重任，也互相對未來政局交換了意見，本人建議是否在國會尋求綠白合作的可能性，讓政局穩定，朝野政黨能夠競爭又合作發揮國會正常功能！

當天賴副總統釋出善意強調未來會廣納各界意見和人才，打造全民政府謀求全民最大利益，也不排除和在野黨合作推動各種改革的努力。本人於是在當天下午前往柯文哲主席的老師張金堅教授的基金會拜訪，請張教授轉達賴清德主席的善意，希望柯主席也共同努力來建立良性政黨競爭與合作的可能性。當時張金堅教授非常認同本人想法，也允諾傳達此正向訊息。第二天一早張教授就回訊已獲柯主席善意回應，大家願共同努力。

2024年元月26日柯主席與民眾黨團開會後，對外宣布邀請國民兩黨有意參選立法院長、副院長的參選人，前往民眾黨團拜會交換意見。雖然國、民兩黨之內都有不同意見的反對雜音，但韓國瑜候選人馬上積極回應，而游錫堃院長也釋出善意說拜訪選民是該做的事，但他尚未獲民進黨提名，需待元月 29日早上獲黨團提名後，下午即會前往民眾黨團拜會並交換意見！這期間民進黨團總召柯建銘與民眾黨團總召黃國昌對立互嗆相互不相讓，確實造成本人和張教授非 常憂心，覺得要推動綠白合作可能相當困難？

2024年元月30日，民眾黨團於29日聽取國、民兩黨候選人意見後，召開記者會公開宣佈：民眾黨將推出黃珊珊委員競選立法院長，如第一輪投票未過，民眾黨圈將退出第二輪投票。這個宣布其實已經註定除非奇蹟出現，否則國民黨的韓國瑜將如預料於第二輪投票後當選立法院長。至此，本人與張教授都已知無法實現綠白合作而深以為憾，但也自認已盡了力問心無愧，就沒有再作任何的溝通協調了！

沒有想到2024年元月31日傍晚用餐時間，本人接到柯主席來電說：「如果民進黨能夠於第一輪投票就支持黃珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長，是否有此可能？」我當時覺得時間很緊迫，可能無法處理但仍將此訊息轉達給賴清德主席。

當時賴主席回我：「是否可請民眾黨考慮游黃配的可能？」又問我：「如果民眾黨堅持院長是黃珊珊，民進黨提出的副院長任何人選，民眾黨都會支持嗎？他要明確答案才能請民進黨團討論，而且他也說民進黨團已提名游院長，要做改變可能需再黨團開會，時間很急迫！我又和柯主席電話確認副院長人選有無條件，因我知民眾黨團召集人黃國昌曾公開說不願投蔡其昌委員，所以請柯主席確認，當時和我用餐的朋友吳澧培、楊黃美幸、林逸民都在座，我還讓逸民兄與柯主席談話！

電話中獲得柯主席同意無條件支持民進黨提出的副院長人選之後，我回覆賴清德主席！之後我相信民進黨團和民眾黨團都經過討論，兩邊的回答底線還是沒有共識：民進黨希望游錫望當院長，請黃珊珊作副院長；民眾黨希望黃珊珊當院長，請民進黨非新系的人選作副院長。

當柯主席和賴主席都回傳雙方黨團決定之後，我知道一切還是回到原點，當時已經是晚上11點多了，我想睡了就回傳兩位主席：「互相尊重，感謝雙方的善意努力，我們盡力了就託付給上帝吧，期望上帝賜福台灣！」第二天2月1日立法院長、副院長投票，三黨都照自己的決定投出來結果已如大家所見，我參與的所有過程就如實報告如上。

以下是我的反省也供台灣社會參考：

(一)這次綠白合作雙方高層確實都有善意！

(二)賴清德主席與柯文哲主席都很客氣，也很民主，他們兩位雖有想法但都交由立法院黨團自主決定，對結果也都尊重。

(三)民進黨團柯建銘總召和民眾黨團黃國昌總召，正好都是行事風格較屬鷹派作風，所以要政黨合作可能還需更多時間互相包容和忍讓，目前各自努力向台灣社會負責，也期盼未來能就事論事，該合作或競爭都以台灣人民利益為考量！

(四)游錫堃院長自始至終表達不戀棧權位，也尊重黨團決定，事後也光明磊落辭去立委職務，其表現令人欽佩值得肯定，也見證了民主前輩的風範！

(五)要扮演溝通協調角色很困難，要取得雙方信任且毫無私心為台灣前途設想，我和張教授力有未逮也備感壓力。今後只好退回醫療專業角色，期能對國人健康有更好貢獻！

謝謝大家，以上所言皆是事實，可向國人和歷史負責！

陳永興 2024.2.2

（資料來源：爆料公社; 亦可見黃揚明(剝雞) 臉書粉專 ）

首次發稿: 2024-02-02 10:09

【立院龍頭選舉餘波盪漾】致電醫界大老喬「珊昌配」？柯文哲怒批民進黨造謠將提告

民進黨發言人吳崢昨(1日) 表示，民眾黨主席柯文哲致電綠營醫界大老，盼民進黨支持黃珊珊當立法院長。柯文哲今（2日）上午受訪痛批，受不了這種造謠手段，將向吳崢和網媒記者提告。

民眾黨昨晚在臉書發文表示，民眾黨絕不會違背價值，與新潮流利益交換、分贓權位。民進黨「黨政人士」杜撰情節透過特定記者之手，宣稱柯文哲近日透過關係，致電綠營高層遊說促成「珊昌配」，卻因民眾黨過去信譽不良而破局，完全是自導自演、顛倒是非。

對於民眾黨的指控，吳崢昨深夜透過臉書發文澄清，指民眾黨「話只說一半」，事實是1月31日晚間7時多，柯文哲主動打電話給綠營一名醫界大老，表達希望民進黨支持黃珊珊擔任院長，副院長可以無條件支持民進黨所推出的人選。

柯文哲今天上午前往民眾黨團參與晨會，媒體詢問，到底有沒有打電話給醫界大老。柯文哲表示，今天上午黨團開完晨會，開完後會主張提告民進黨發言人和網媒記者，「這種造謠手段我們受不了」。

媒體追問，是否沒有致電。中央社引述柯文哲說，「不是，是你打電話來叫我打給他的」。柯文哲痛批，這種滿嘴謊言的政黨，他實在受不了，等著下午就會提告。

民眾黨臉書13小時前PO文, 全文如下(斜體字)

大是大非，不容顛倒！民眾黨絕不會違背價值，與新潮流利益交換、分贓權位。



民進黨「黨政人士」杜撰情節透過特定記者之手，宣稱柯文哲主席近日透過關係，致電綠營高層遊說促成珊昌配，卻因民眾黨過去信譽不良而破局，更暗示民眾黨與國民黨交換召委一職，完全是自導自演、顛倒是非。



事實恰好相反，反而是民進黨人士不斷透過多方管道，欲以支持黃珊珊，換取民眾黨表態支持蔡其昌，柯文哲主席對此「明確回絕」，民眾黨團也決議「新潮流投不下去」，沒有任何私下協商的空間。



民眾黨團在院長投票中支持黃珊珊委員，也於副院長投票中投給張啓楷委員，皆未投給藍綠兩黨候選人，貼「小藍」或「小綠」的標籤，正是台灣政治長期兩極對抗的遺毒，請尊重民眾黨的自主性，別再煽動對立、情緒勒索。



手握第四權的媒體，通篇引述特定消息來源，完全未做查證、未平衡報導被指涉對象說法。賠上媒體信譽，輿論自有公評。更要呼籲躲在暗處的「黨政人士」停止放話，回歸立院議事，專注推動對民眾有益的政策和法案，才是全民之福。

對於民眾黨的指控，吳崢昨深夜透過臉書發文澄清，指民眾黨「話只說一半」，事實是1月31日晚間7點多，柯文哲主動打電話給綠營一位醫界大老，表達希望民進黨支持黃珊珊擔任院長，副院長可以無條件支持民進黨所推出的人選。

吳崢說，結果是，民眾黨團並不接受柯文哲的意見，而民進黨團也不願意陣前換將，改支持黃珊珊；民進黨團只能接受立法院長支持游錫堃，副院長可以讓民眾黨推薦。

吳崢強調，這是民進黨團的底線，因此並未答應柯文哲的提議，這才是事情全貌。

延伸閱讀: 【更新】第11屆立法院龍頭選舉 韓國瑜江啟臣均在第二輪 順利當選正副院長