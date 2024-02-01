春節怕買不到肉？免驚！陳揆：國產豬、雞、蛋供應充足

行政院長陳建仁今（1）日前往新北市 肉品市場視察年節豬肉供銷及毛豬拍賣交易作業時指出，為應年節民生需求，毛豬每日交易量已從2. 2萬頭提升到2.7萬頭，增加23%；此外，土雞、 肉雞和雞蛋等禽肉類也增加8至11%，各式畜產品供量充裕， 歡迎國人踴躍購買品質優良的國產肉品，安心過好年。

春節在即，若買不到豬肉可就糟心了。陳建仁今日表示，目前全國毛豬在養量近532萬頭，每年上市供應 屠宰毛豬量超過750萬頭以上。為促進國內養豬產業發展，農業部 已持續輔導改善全國肉品市場的拍賣、屠宰及相關冷鏈設施（備）， 協助養豬產業升級轉型，有助增進民眾食用健康，而政府也會持續與 養豬業者一起努力，透過推動各項措施，降低業者生產成本、 提高養豬育成率、改善經營環境及完善產業鏈加值等。

陳建仁強調，為應年節民生需求，毛豬每日交易量已從2. 2萬頭提升到2.7萬頭，增加23%；此外，土雞、 肉雞和雞蛋等禽肉類也增加8至11%，各式畜產品供量充裕， 歡迎國人踴躍購買品質優良的國產肉品，安心過好年。



陳建仁指出，台灣與日本為亞洲唯二成功防守非洲豬瘟的國家；農業部也持 續努力落實傳統豬瘟拔針工作，未來台灣將成為亞洲唯一沒有口蹄疫 、傳統豬瘟及非洲豬瘟等三大豬病的國家。另考量春節期間，大批返 鄉旅客可能自非洲豬瘟疫區攜帶含肉類產品入境，政府也會加強機場 檢疫，全力防堵非洲豬瘟和各項走私。

