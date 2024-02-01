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春節怕買不到肉？免驚！陳揆：國產豬、雞、蛋供應充足

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/01 21:07
豬肉示意圖　（圖／中央社）

豬肉示意圖　（圖／中央社）

行政院長陳建仁今（1）日前往新北市肉品市場視察年節豬肉供銷及毛豬拍賣交易作業時指出，為應年節民生需求，毛豬每日交易量已從2.2萬頭提升到2.7萬頭，增加23%；此外，土雞、肉雞和雞蛋等禽肉類也增加8至11%，各式畜產品供量充裕，歡迎國人踴躍購買品質優良的國產肉品，安心過好年。

春節在即，若買不到豬肉可就糟心了。陳建仁今日表示，目前全國毛豬在養量近532萬頭，每年上市供應屠宰毛豬量超過750萬頭以上。為促進國內養豬產業發展，農業部已持續輔導改善全國肉品市場的拍賣、屠宰及相關冷鏈設施（備），協助養豬產業升級轉型，有助增進民眾食用健康，而政府也會持續與養豬業者一起努力，透過推動各項措施，降低業者生產成本、提高養豬育成率、改善經營環境及完善產業鏈加值等。

陳建仁強調，為應年節民生需求，毛豬每日交易量已從2.2萬頭提升到2.7萬頭，增加23%；此外，土雞、肉雞和雞蛋等禽肉類也增加8至11%，各式畜產品供量充裕，歡迎國人踴躍購買品質優良的國產肉品，安心過好年。

陳建仁指出，台灣與日本為亞洲唯二成功防守非洲豬瘟的國家；農業部也持續努力落實傳統豬瘟拔針工作，未來台灣將成為亞洲唯一沒有口蹄疫、傳統豬瘟及非洲豬瘟等三大豬病的國家。另考量春節期間，大批返鄉旅客可能自非洲豬瘟疫區攜帶含肉類產品入境，政府也會加強機場檢疫，全力防堵非洲豬瘟和各項走私。
陳建仁
春節
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毛豬
豬肉供應

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更新時間 : 2024-02-02 02:14 GMT+08:00

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