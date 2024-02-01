中國3異議人士跳機台灣被遣返 陸委會：與陳思明案不同

中國公民、異議人士來台「跳機」已非首見。３名中國公民日前自馬來西亞搭機抵台滯留機場，尋求前往美國，今（１）日被移民署遣返吉隆坡。陸委會表示，這3名中國公民無合法入境簽證或許可，與前案陳思明不同，沒有先事前安排、與第三方接洽，因此依規遣返出發地。

中國公民來台跳機非首遭

中央社報導，中國公民田永德、韋亞妮、黃星星自述在中國遭受長年政治迫害，先前往泰國，後因於泰、中兩國交好，感到不安全，轉往馬來西亞，並在1月30日從吉隆坡搭機抵達台灣，未依原計畫赴北京，選擇滯留桃園機場，盼台灣政府能協助赴美尋求庇護。

52歲的田永德在30日自述影片中提到其為「零八憲章」第一期簽署人、獨立中文筆會會員、民主黨成員、人權捍衛者。他表示並非要給台灣找麻煩，而是無法得到美國簽證前往當地，盼能暫時停留台灣，直到可以前往第三地。

韋亞妮、黃星星母子倆來自中國廣西，被列入「X」社群平台頁面「中國政治犯關注」名單之中，韋亞妮屢因維權被抓，因為轉發酷刑虐待短片，在2015年獲刑4年；2020年11月12日被廣州國安局密押，後被拘捕；2023年6月7日廣州市中級法院以顛覆國家政權罪判刑2年半，同年7月19日刑滿釋放。

無獨有偶，中國異議人士陳思明因連續數年紀念六四事件，為了躲避中共迫害於2023年9月22日從泰國搭機抵台後，便滯留桃園機場移民署辦公室十數日，並公開表達希望前往美加尋求政治庇護。他獲得加拿大政府回應，並已於10月5號抵達溫哥華。

處置為何大不同？

移民署今日表示，外來旅客來台轉機，應依其原定航程前往下一個目的地，若未前往下一個目的地，且未具備入境有效簽證或許可，依慣例及現有法令遣返回上一個航點，本案為吉隆坡。

陸委會1日舉行例行記者會，副主委兼發言人詹志宏表示，陳思明案例與本次案例不同。絕大多數案例在全世界各國機場都一樣，只要沒有合法入境簽證或許可，不會允許入境，這是正常做法。這3名中國公民以及陳思明，全都沒有合法入境簽證或許可。

詹志宏志指出，陳思明案例不同在於，由於其抵達台灣前與加拿大已經有所接洽，希望短暫停留台灣後前往第3國，台灣對陳思明來說是個人身安全較有保障的地方；經過聯繫第3國，確認相關程序確實進行中，基於人道救援，給予協助；滯留台灣期間，陳思明滯留桃園機場，沒有入境。

詹志宏說明，此番3名中國公民並無事先安排，所以必須按照一般國際慣例還有現有法令，將他們平安地送回原出發地。