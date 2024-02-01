Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 韓流.時尚生活

韓劇「殺人者的購物中心」第5、6集揭開許多秘密　進灣的死亡真相為何？

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/01 19:12
韓劇「殺人者的購物中心」（圖／截自IG@leedongwook_official）

韓劇「殺人者的購物中心」（圖／截自IG@leedongwook_official）

Disney+韓劇「殺人者的購物中心」昨日播出第5、6集，終於揭開了許多觀眾的疑惑，包括鄭進灣（李棟旭 飾）死亡的真相，以及姪女鄭智安（金慧峻 飾）遭到追殺的原因等。

----以下有雷！----

裴正民真面目&鄭進灣死亡真相

第5集揭開了裴正民（朴智彬）的真面目，他事實上是在替壞人做事，聲稱自己是智安小學好友，接近鄭進灣應徵工讀生，並藉機協助壞人竊取「協助殺人」網站的秘密。

後來正民又製作了智安的深僞語音，騙進灣說智安在壞人手上，要他自我了結才會放了智安，沒想到他在重複確認音檔後，只是打了一通電話給把信說「錢不用還我了」，就走進浴室割脖子自刎。

鄭進灣的死亡真相讓許多觀眾相當不滿，這麼沉著冷靜、身手好的殺手，居然就這麼輕易地死掉嗎？是否有可能是假死呢？

進灣的過去&智安遭追殺的原因

第6集主要講述鄭進灣的過去，原來他曾經是傭兵隊長，把信、聖祖、貝爾都是進灣的隊員，但貝爾卻是個殺人怪物，不僅經常脫離隊伍，還時常濫殺平民，甚至將隊友殺掉，讓進灣十分不滿。

最後在執行一個毒梟任務時，兩人爆發衝突，貝爾的左眼被射了一槍，胸前也被刺了好幾刀，建築物在進灣逃出後爆炸，大家都以為貝爾已死，沒想到某一天卻又突然在聖祖面前出現，並和過去的幾名隊友聯手報復，要將進灣身旁的人通通殺掉。

敏慧與進灣的關係

事實上，敏慧與進灣是在毒梟任務時相識的，進灣在建築物內放置炸藥時發現了敏慧，並打算偷偷將敏她救出，沒想到貝爾卻突然出現，這也是貝爾與進灣爆發衝突的時間點，左眼被射的一槍也是敏慧為了救進灣而開的槍。

把信再次出現

在第5集最後，智安差點被壞人殺害，但把信卻突然出現救了智安一命，智安激動得抱住把信，把信說道：「沒時間了，貝爾要來了」，讓人十分期待後續發展。
disney+
韓劇
殺人者的購物中心
李棟旭
金慧峻

相關新聞

「大長今」時隔20年回來了！　續集女主角由李英愛回歸演出
「大長今」時隔20年回來了！　續集女主角由李英愛回歸演出
2024/02/01 12:04
推理韓劇「殺人者的購物中心」劇情不斷反轉　大量打鬥超刺激　究竟應該相信誰？
推理韓劇「殺人者的購物中心」劇情不斷反轉　大量打鬥超刺激　究竟應該相信誰？
2024/01/31 19:06
看K-pop要付多少代價？ 北韓2青少年勞改12年
看K-pop要付多少代價？ 北韓2青少年勞改12年
2024/01/20 17:04
韓劇「死期將至」演員陣容強大　導演透露邀請「這兩位」演出最費心
韓劇「死期將至」演員陣容強大　導演透露邀請「這兩位」演出最費心
2024/01/16 17:55
韓劇「死期將至」崔始源、李道晛等大咖雲集　徐仁國劇中死亡12次探討輕生議題
韓劇「死期將至」崔始源、李道晛等大咖雲集　徐仁國劇中死亡12次探討輕生議題
2023/12/26 18:53

更新時間 : 2024-02-02 02:14 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】第11屆立法院龍頭選舉 韓國瑜江啟臣均在第二輪 順利當選正副院長
【更新】第11屆立法院龍頭選舉 韓國瑜江啟臣均在第二輪 順利當選正副院長
推理韓劇「殺人者的購物中心」劇情不斷反轉　大量打鬥超刺激　究竟應該相信誰？
推理韓劇「殺人者的購物中心」劇情不斷反轉　大量打鬥超刺激　究竟應該相信誰？
英倫情歌天王紅髮艾德台灣演唱會！開場嘉賓網喊太猛敲碗專場　高雄簽唱會時間地點曝光
英倫情歌天王紅髮艾德台灣演唱會！開場嘉賓網喊太猛敲碗專場　高雄簽唱會時間地點曝光
2024走春必訪！淡水無極天元宮櫻花綻放中 2/5起開放夜間賞櫻
2024走春必訪！淡水無極天元宮櫻花綻放中 2/5起開放夜間賞櫻
阿茲海默症具「傳播性」？研究：極罕見、個案兒童期均注射過人類生長激素
阿茲海默症具「傳播性」？研究：極罕見、個案兒童期均注射過人類生長激素
台北天空塔成「染紅掏空塔」 經濟部投審司：必要時停止碩河股東權利
台北天空塔成「染紅掏空塔」 經濟部投審司：必要時停止碩河股東權利
【天空塔弊案2】邱冠勲千字聲明 碩河批混淆視聽 金管會：聯貸銀行團研議違約與否
【天空塔弊案2】邱冠勲千字聲明 碩河批混淆視聽 金管會：聯貸銀行團研議違約與否
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
台灣立法院2月1日龍頭爭奪戰　首輪若沒過半、取前兩名進行第二輪投票
台灣立法院2月1日龍頭爭奪戰　首輪若沒過半、取前兩名進行第二輪投票
法農夫抗議新政策牽引機包圍巴黎 引爆對歐盟農業長期不滿
法農夫抗議新政策牽引機包圍巴黎 引爆對歐盟農業長期不滿