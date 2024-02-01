韓劇「殺人者的購物中心」第5、6集揭開許多秘密　進灣的死亡真相為何？

Disney+韓劇「殺人者的購物中心」昨日播出第5、6集，終於揭開了許多觀眾的疑惑，包括鄭進灣（李棟旭 飾）死亡的真相，以及姪女鄭智安（金慧峻 飾）遭到追殺的原因等。

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裴正民真面目&鄭進灣死亡真相

第5集揭開了裴正民（朴智彬）的真面目，他事實上是在替壞人做事，聲稱自己是智安小學好友，接近鄭進灣應徵工讀生，並藉機協助壞人竊取「協助殺人」網站的秘密。

後來正民又製作了智安的深僞語音，騙進灣說智安在壞人手上，要他自我了結才會放了智安，沒想到他在重複確認音檔後，只是打了一通電話給把信說「錢不用還我了」，就走進浴室割脖子自刎。

鄭進灣的死亡真相讓許多觀眾相當不滿，這麼沉著冷靜、身手好的殺手，居然就這麼輕易地死掉嗎？是否有可能是假死呢？

進灣的過去&智安遭追殺的原因

第6集主要講述鄭進灣的過去，原來他曾經是傭兵隊長，把信、聖祖、貝爾都是進灣的隊員，但貝爾卻是個殺人怪物，不僅經常脫離隊伍，還時常濫殺平民，甚至將隊友殺掉，讓進灣十分不滿。

最後在執行一個毒梟任務時，兩人爆發衝突，貝爾的左眼被射了一槍，胸前也被刺了好幾刀，建築物在進灣逃出後爆炸，大家都以為貝爾已死，沒想到某一天卻又突然在聖祖面前出現，並和過去的幾名隊友聯手報復，要將進灣身旁的人通通殺掉。

敏慧與進灣的關係

事實上，敏慧與進灣是在毒梟任務時相識的，進灣在建築物內放置炸藥時發現了敏慧，並打算偷偷將敏她救出，沒想到貝爾卻突然出現，這也是貝爾與進灣爆發衝突的時間點，左眼被射的一槍也是敏慧為了救進灣而開的槍。

把信再次出現

在第5集最後，智安差點被壞人殺害，但把信卻突然出現救了智安一命，智安激動得抱住把信，把信說道：「沒時間了，貝爾要來了」，讓人十分期待後續發展。