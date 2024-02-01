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〈時評〉賴清德應以「民主大聯盟」化解國會危機

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2024/02/01 19:51
圖為民進黨總統當選人賴清德（前右）1月30日到宜蘭縣議會出席感恩便當會，受到現場民眾歡迎，他感謝競選團隊與選民在大選時的支持與拉票，未來也...

圖為民進黨總統當選人賴清德（前右）1月30日到宜蘭縣議會出席感恩便當會，受到現場民眾歡迎，他感謝競選團隊與選民在大選時的支持與拉票，未來也...

國民黨立委韓國瑜當選立法院長，這也注定未來四年朝野對立勢必更加嚴重，總統當選人賴清德的當務之急，是盡快籌組民主大聯盟，力求與其他政黨合作，尋求更多的民意基礎，才能帶領台灣逆風前進。

立法院龍頭改選結果出爐，從民眾黨採取的策略分析，證明綠白之間仍然存有合作空間。因為民眾黨在立法院長選舉時，先是推出自家人選黃珊珊，雖然明知不可能當選，在第一輪時，由於黃珊珊、韓國瑜和民進黨立委游錫堃的得票數都未過半，於是進入第二輪投票，只要相對多數即可當選。

民眾黨在第二輪時，8席立委均未進場投票，即便知道在藍綠對決態勢下，韓國瑜將會輕鬆勝出，不過，這也證明民眾黨並不全然支持韓國瑜，沒有替韓國瑜背書。

民眾黨的做法，其實是內部有些人不想投藍、有些人不想投綠，於是兩邊都不投，如此既沒有得罪藍、也沒有得罪綠，相反地，更是給韓國瑜和國民黨一個警告，證明白營照樣可以不支持籃營，相對情況下，也是在暗示民進黨，雙方仍有彼此合作的空間。

於此同時，政壇上傳出賴清德有意找剛卸任的民眾黨前立委入閣，對象包括賴香伶、張其祿等人。這是因為賴清德已經喊出未來閣揆及總統府秘書長人選將會符合「跨黨派、跨世代、跨領域」的民主大聯盟原則，不只行政院長要推出好人才，各部會首長「不會完全是民進黨籍」。

其實，賴清德大可在立法院長改選前，直接將內閣團隊的組成和立法院長改選作為交換條件，但他沒有選擇這樣做，而是光明磊落面對可能敗選的國會龍頭之爭，賴清德很清楚國會被韓國瑜和國民黨掌控議事主導權後，以後勢必阻力重重，但他當選後的第一役，不願用權力交換的方式來妥協。

立法院長選舉結果正式出爐，現在再正式啟動內閣團隊的徵詢，不會予人太權謀的負面觀感，反而更能給人感受到推動民主大聯盟的誠意。因此，賴清德和民進黨政府應將重點放在內閣團隊的組成上，尋求與其他政黨合作的契機。

只要綠白有合作的空間，未來不論是在立法院推動法案或政策，也能避免處處受到國民黨的杯葛與掣肘，也才有機會將政局化危機為轉機。
朝野對立
韓國瑜
立法院長
賴清德
民主大聯盟

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