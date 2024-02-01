〈時評〉賴清德應以「民主大聯盟」化解國會危機

國民黨立委韓國瑜當選立法院長， 這也注定未來四年朝野對立勢必更加嚴重， 總統當選人賴清德的當務之急，是盡快籌組民主大聯盟， 力求與其他政黨合作，尋求更多的民意基礎， 才能帶領台灣逆風前進。

立法院龍頭改選結果出爐，從民眾黨採取的策略分析， 證明綠白之間仍然存有合作空間。因為民眾黨在立法院長選舉時， 先是推出自家人選黃珊珊，雖然明知不可能當選，在第一輪時， 由於黃珊珊、韓國瑜和民進黨立委游錫堃的得票數都未過半， 於是進入第二輪投票，只要相對多數即可當選。

民眾黨在第二輪時，8席立委均未進場投票， 即便知道在藍綠對決態勢下，韓國瑜將會輕鬆勝出，不過， 這也證明民眾黨並不全然支持韓國瑜，沒有替韓國瑜背書。

民眾黨的做法，其實是內部有些人不想投藍、有些人不想投綠， 於是兩邊都不投，如此既沒有得罪藍、也沒有得罪綠，相反地， 更是給韓國瑜和國民黨一個警告，證明白營照樣可以不支持籃營， 相對情況下，也是在暗示民進黨，雙方仍有彼此合作的空間。

於此同時，政壇上傳出賴清德有意找剛卸任的民眾黨前立委入閣， 對象包括賴香伶、張其祿等人。 這是因為賴清德已經喊出未來閣揆及總統府秘書長人選將會符合「 跨黨派、跨世代、跨領域」的民主大聯盟原則， 不只行政院長要推出好人才，各部會首長「不會完全是民進黨籍」。

其實，賴清德大可在立法院長改選前， 直接將內閣團隊的組成和立法院長改選作為交換條件， 但他沒有選擇這樣做，而是光明磊落面對可能敗選的國會龍頭之爭， 賴清德很清楚國會被韓國瑜和國民黨掌控議事主導權後， 以後勢必阻力重重，但他當選後的第一役， 不願用權力交換的方式來妥協。

立法院長選舉結果正式出爐，現在再正式啟動內閣團隊的徵詢， 不會予人太權謀的負面觀感， 反而更能給人感受到推動民主大聯盟的誠意。因此， 賴清德和民進黨政府應將重點放在內閣團隊的組成上， 尋求與其他政黨合作的契機。

只要綠白有合作的空間，未來不論是在立法院推動法案或政策， 也能避免處處受到國民黨的杯葛與掣肘， 也才有機會將政局化危機為轉機。